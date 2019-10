Send til din ven. X Artiklen: Det store garderobeskift Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det store garderobeskift

Temperaturerne er konstant dalende, og nætterne bliver længere og længere. Vinteren er over os, og det betyder, at nu ryger meget af vores tøj ind bagerst i skabet for at ligge der, indtil vejret bliver varmere igen. Den anden vej kommer noget andet, varmere tøj, der giver mulighed for nogle helt andre ting.

Flotte kjoler om vinteren Synes du ikke, din vintergarderobe er ligeså spændende som din sommergarderobe, så er det måske tid til at skifte den ud. Vinteren kan nemlig være ligeså sjov som sommeren, bare på en lidt anden måde, hvis man har det rigtige tøj. Du kan bl.a. kigge efter en lækker bodycon kjole, der sidder tæt til kroppen og fremhæver formerne, mens den holder dig varm. Hvis kjolen mest skal bruges indendørs, så behøver den muligvis ikke være så varm igen. Du kan sagtens købe en kjole med korte eller ingen ærmer, og så parre den med en pæn jakke til, når du skal udenfor. Er du typen, der danser meget og får varmen meget hurtigt, vil dette valg især være meget attraktivt. Har du derimod tendens til at fryse meget, og skal bruge lang tid på at få varmen, så findes der også bodycon kjoler i strik, der kan holde dig varm på de kolde vinteraftener. Bodycon kjoler findes i mange former, længder og materialer, så det er bare med at finde den, der passer bedst til dig. Et ekstra plus ved bodycon kjolen er, at mange kvinder synes, den også sagtens kan bruges om sommeren, så hvis du vælger den rigtige kjole, har du altså fundet noget, der kan være i din garderobe hele året.

Julen er lige om hjørnet Med vinteren følger mange hyggelige stunder. Man kan være ude og lege i sneen eller inde og drikke varm kakao og se gode film. Ingen af delene kan man nogensinde blive for gammel til. Men det uden tvivl mest fantastiske tidspunkt i løbet af hele vinteren er juleaften, og hele december er den hyggeligste optakt til en så fantastisk dag. Måske er du allerede gået i gang med at shoppe julegaver. Hvis ikke, er det smart nok at påbegynde ræset nu. Uanset hvad, er der højst sandsynligt nogen, du ikke har fundet en gave til endnu, og i så fald kan et nyt pift i garderoben sagtens være den perfekte gave. Bløde gaver er nemlig i sig selv ikke dårlige. Det afhænger alt sammen af, hvad der specifikt er i pakken. De fleste bliver glade for nyt tøj, hvis det er noget, de har tænk sig at bruge. Det er derfor vigtigt, at du giver dem det rigtige tøj, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal vælge det rigtige, så kommer der herunder nogle tips: