Det skal du vide om stenslagsreparation

Reparation af stenslag er ikke noget, du selv bør give dig i kast med, for en optimal reparation kræver nemlig særlige forhold, som kun professionelle autoværksteder råder over. Det som du i stedet for bør gøre, er at køre din stenslagsramte bil til et værksted, så du kan få professional reparation af stenslag .

Sammenligningen lyder måske som en dommedagsprofeti, men stenslag (og modermærker for den sags skyld) kan gå hen og blive til et større problem, hvis du ikke tager hånd om dem, når de først dukker op.

Hold dig langt væk fra gør-det-selv-løsninger

Det kan være meget fristende at smække en lap tape over stenslaget og lade det tælle som en hjemmelavet reparation. Men du skyder kun dig selv i foden ved at gøre det selv, for hvis trafikmyndighedernes håndlangere, politiet, ser din tapelappede forrude, risikerer du, at de beslaglægger din bil og efterlader dig et køretøj fattigere men en bøde rigere.

Derudover vil stenslaget også blive påtalt, når du er til syn med din bil. Alt efter hvor slemt stenslaget er, kan du blive påbudt at reparere det, eller du kan blive påbudt at skifte hele ruden ud.

Det midlertidige tab af din bil og bøden kan du undgå ved at betale ca. 350 kroner for en stenslagsreparation og ved at vente 15 minutter på, at reparationen bliver udført.