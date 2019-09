Det skal du vide inden, at du leaser en bil

Der er visse fordele ved at privatlease en bil, og det kan være interessant over overveje for langt de fleste, som overvejer at skifte deres nuværende bil ud. En af fordelene er blandt andet, at du sjældent har den leasede bil i mere end tre år, hvilket betyder at den knap nok når at føles som hverdag, inden du skal aflevere den tilbage - det betyder med andre ord, at følelsen af ny bil varer ved for evigt. Du kan hos Repeatly.dk se et stort udvalg af biler, som du kan lease.

Det er i løbet af det seneste årti blevet mere populært at lease en bil fremfor at købe. I starten var det oftest virksomheder, som leasede arbejdsbiler til deres medarbejdere, men det er nu blevet meget populært at privatlease biler.

Lease kan oversættes til at låne eller leje en bil. Når du leaser en bil hos en forhandler, så vil du betale en månedlig ydelse, for at få sat en given bil til rådighed. Dette betyder, at du ikke ejer bilen, men derimod bare bruger den som køretøj i perioden. Det er muligt at lease biler i op til flere perioder, men den mest typiske længde at leasing er på to eller tre år. Dette har som nævnt, fordele for dig, som ønsker at skifte bil ofte og fornøjer dig med at have en ny bil og prøve noget nyt af.

Vær forberedt inden du leaser

Det måske vigtigste råd inden du leaser en bil er at være forberedt og have et overblik over din fremtid. Leasing kontrakterne indebærer ofte, at du indgiver hvor mange kilometer, du kører om året, og derfor er det alfa omega, at du kan give et godt bud. Derfor kan man med fordel kende til sin fremtid og køremuligheder inden du leaser en bil - ellers kan det blive dyrere end forventet.

Hvad koster det at lease en bil? En undersøgelse lavet af bilpriser.dk viser, at det oftest set er billigst at lease end bil fremfor at købe. Gennem en analyse af de 26 mest populære bilmodeller i Danmark kom de frem til at i langt de fleste tilfælde er det billigere, at lease bilen. Der er dog nogle afstikkere, primært når det kommer til små og billige biler, som Volkswagen Up, Citröen C1 og Peugeot 106. Dog er middel-prisklasse bilerne, også kaldet familie bilerne, ofte markant billigere at lease end at købe. Undersøgelsen viser for eksempel, at en Toyota Auris, som leases fra Toyotas egen hjemmeside er ca. 36000 kroner dyrere at købe end hvis du leaser den i tre år og kører ca. 45000 kilometer.

Da man ‘lejer’ en bil ved at lease, er det vigtigt at læse det med småt i leasingkontrakterne. Typisk vil der stå i lejekontrakten få af de udgifter, som du selv skal stå for ved en leasning, heriblandt: depositum, månedlig ydelse og service og vedligeholdelse. Når du lægger budget for leasing, så skal du huske at medregne: brændstof, vejhjælp, forsikring med mere.