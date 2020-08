Det skal du opleve i Odense

Kender du det med, at du har en fridag, hvor du ikke ved, hvad du skal lave? Hvis du har sådan en dag, kan du f.eks. bruge den på at besøge og udforske en helt ny by. Mange af os kan have travlt med at skulle ud i verden og opleve alt muligt, men faktisk er der fyldt med gode oplevelser lige rundt omkring dig.

Hvis ikke du er så kendt i Odense, kan du f.eks. tage dertil og udforske byen.