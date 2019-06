Send til din ven. X Artiklen: Det skal du huske, når du planlægger begravelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det skal du huske, når du planlægger begravelse

Begravelser og bisættelser er en svær tid at gå i møde. Der er en lang række praktiske ting, man skal tage stilling til samtidig med, at man kæmper med en stor sorg over den, man har mistet. Her kan du læse et par gode korte råd, som er værd at huske, og som kan gøre hele planlægningsarbejdet lidt nemmere. Samtidig er der også en række nye muligheder, som er værd at overveje. Blandt andet er kister og urner i bambus nu en mulighed til dem, der ønsker en grønnere begravelse. Det er en mulighed hos Birkerød Begravelsesforretning.

Undersøg afdødes sidste vilje I dag er der mange forskellige muligheder i tilfælde af dødsfald. Derfor er det særdeles vigtigt at undersøge, om afdøde havde særlige ønsker til sin begravelse. Foretrak afdøde en begravelse eller en bisættelse? Ønskede afdøde et gravsted eller at blive begravet i de ukendtes grav? Alle kan i dag udfylde skemaet ‘Min Sidste Vilje’, som grundigt beskriver, hvilke ønsker afdøde havde. Undersøg derfor om afdøde har udfyldt og arkiveret skemaet, så du og andre efterladte ikke skal tage så mange svære beslutninger i en tid, hvor der er rigeligt at se til. Husk desuden altid at have afdøde i tankerne gennem hele planlægningen. Ville afdøde foretrække en lille privat ceremoni med de nærmeste pårørende eller en større offentlig begravelse? Havde afdøde en yndlingssang, som skal spilles i kirken? Eller måske en favoritblomst, som skal pryde kirkegulvet? Det er en begivenhed til at ære og mindes afdøde, og derfor skal det også være i afdødes ånd.

Bambus - Et grønnere alternativ I dag er miljøet et meget omdiskuteret emne, og bedemændene har lyttet til folks efterspørgsel på grønne alternativer. Derfor kan du nu også få kister og urner i bambus, som er et mere miljøvenligt valg til afdødes begravelse. Da bambus er et naturmateriale, vil kister og urner være 100% nedbrudt inden for 10 år. Ved at bruge kister og urner lavet af bambus fremfor de traditionelle af for eksempel fyrre-, ege- eller bøgetræ, er du med til at skåne miljøet.