Det skal du huske, hvis du vil passe godt på din hud

Har du husket at pleje din hud i dag? Når hverdagen drøner afsted, og du har meget om ørene, kan det sommetider være svært at nå det hele. Der er måske travlt på arbejdet, hjemmet skal passes, og børnene skal have hjælp til lektierne. Når det endelig er blevet sengetid, kan det derfor være svært at finde tid og overskud til at huske den daglige hudplejerutine, men det er altså en skam. Du vil opleve, at det er en stor gave at give dig selv, hvis du hver dag husker at pleje din hud, så den kan holde sig pæn gennem hele livet. Når hverdagen er travl, er det netop ekstra vigtigt, at du passer godt på dig selv.

Hudpleje er vigtigt for alle Nogle tror fejlagtigt, at det at pleje sin hud med renseprodukter og gode cremer er en kvindeting. Det er langt fra sandheden, for det er vigtigt at passe på sin hud uanset køn og alder. Hver evig eneste dag udsættes din hud for en masse udfordringer, blandt andet når du er ude i vind og vejr, så skylder du den ikke en kærlig hånd? Et værktøj, som er godt at bruge for alle, når de skal passe på deres hud, er en dermaroller. Måske har du stødt på ordet før, for inden for den seneste tid er den blevet en fast del af mange menneskers hudplejerutine. Det skyldes især, at det er et produkt, som kan hjælpe alle, uanset om de kæmper med et bestemt hudproblem, eller de bare gerne vil gøre noget godt for deres hud.

Hvad er en dermaroller? En dermaroller er et effektivt, lille værktøj, som består af over 500 nåle. Nålene skal bruges til at stimulere din hud, så den bevarer sin elasticitet. Fine linjer og en mere slap hud er klassiske alderstræk, som de fleste vil opleve særligt på halsen og i ansigtet. Når huden til gengæld bliver holdt spændstig med en dermaroller, går den ikke hen og bliver slap, og de synlige alderstegn vil derfor blive mindsket. Dermarollen kan desuden også bruges på brystet.

Sådan bruger du den Det bedste resultat opnår du ved at bruge den om aftenen, når du har renset din hud. Du ruller herefter over ét område ad gangen i et let og jævnt tryk, både lodret, vandret og diagonalt. Det er vigtigt, at du skifter retning, så du ikke kører for mange gange hen over det samme sted. Når du er færdig med at bruge din dermaroller, kan du med fordel påføre en god serum og efterfølgende en lækker natcreme. Husk på, at du altid skal rense din dermaroller med sprit og vand, når du har brugt den.