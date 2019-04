Det bør du overveje, inden du vælger nyt gulv

Der er derfor en del overvejelser at gøre sig, inden man vælger sit nye gulv. Du kan med fordel kigge på flottegulve.dk hvor du kan finde både informationer og gode priser på mange gulvtyper, og du kan også læse med her, og blive klogere på, hvordan du vælger dit nye gulv.

Samtidigt er der et økonomisk aspekt, hvor dit nye gulv gerne skulle kunne holde til det slid det udsættes for, i mange år frem.

Det betyder utroligt meget for både hjemmets æstetiske udtryk, men har også betydning for indeklima og støjniveau.

Det er vigtigt at vælge det rette gulv i boligen. Gulvet er på mange måder hjemmets fundament.

En hund vil hurtigt slide på trægulve, hvis det er en blød træsort. Og gulvtæpper kan hurtigt blive for snavsede af våde hundepoter. Tænk derfor nøje over, hvordan gulvet vil blive brugt og hvem der færdes på det. Det vil give dig en god retning for, hvilken gulvtype du bør vælge.

Trægulve fungerer meget sjældent her, da det hurtigt opsuger og tager skade af fugt. Laminatgulve er et godt valg, til de rum hvor der er store krav til holdbarhed. Har du kæledyr, der færdes på gulvene, er det også noget du skal tage højde for.

Der er mange faktorer, der afgør hvordan dit gulv bliver slidt. Den første overvejelse kan simpelthen være, hvilket rum, der skal have nyt gulv. Hvis det er badeværelset eller køkkenet, er der nogle helt andre krav, end til stue og værelser. Generelt skal du i bad og køkken vælge et gulv der kan holde til meget.

Hvordan vil gulvet påvirke dit hjem?

Gulvet er underlag for langt de fleste aktiviteter i din bolig. Derfor vil det naturligvis også påvirke dit hjem.

Det du skal overveje er, hvordan en given gulvtype, vil påvirke dit hjem, med tanke på de aktiviteter der foregår, og de mennesker der bor i boligen. Et hårdt trægulv er mere slidstærkt end et blødt, men det vil også afgive mere lyd.

Gulvtæppet er blødt og lækkert, samt ganske lydsvagt. Det er et godt valg, hvis du har små børn, som færdes meget på gulvet. Dog skal du tænke på, at det er sværere at holde helt rent, end laminat- eller trægulve. Gulvtæpper er for eksempel sjældent egnede, hvis du eller nogen i din bolig har allergi eller astma.

Du skal altså tænke på brug, lyd og indeklima. Herunder også på temperaturen på gulvet. Nogle gulvtyper føles koldere end andre. Klinker er en af de kolde typer, der typisk er bedst at vælge, hvis du har gulvvarme.

Hvis du sørger for at overveje hvem der færdes på gulvet i dit hjem, herunder både boligens tobenede og firbenede beboere, og overvejer, hvilket slid disse påfører gulvet, er du godt på vej til at vælge det rette gulv til din bolig.

Med det rette valg, sikrer du dig et gulv, som vil give et godt fundament for aktiviteterne i dit hjem.