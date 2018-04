Derfor skal du beskytte dine øjne mod solen!

Er dine øjne beskyttet?

Den store udfordring ved UV-filtre er, at man ikke kan se dem. Du kan altså ikke se på dine briller, om de beskytter dine øjne tilstrækkeligt. I almindeligt brilleglas blokeres kun ca. 60% af de farlige UV-stråler. Det skyldes, at de gældende branchestandarders anbefalinger for almindeligt brilleglas kun strækker sig til UV-stråler med bølgelængder op til 380 nanometer. Det til trods for at man vurderer, at strålerne er skadelige op til en bølgelængde på 400 nanometer – og at hele 40% af UV-strålingen ligger mellem 380 og 400 nanometer. Det vil sige, at du måske har fået at vide, da du købte dine briller, at de havde UV-filter – men det er ikke ensbetydende med, at de giver fuld beskyttelse.