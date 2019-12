Derfor er en iPhone 8 stadig et populært valg

Der er mange grunde til, hvorfor en iPhone 8 stadig den dag i dag er populær, selvom Apple løbende lancerer nye produkter. Det skyldes blandt andet modellens holdbare glas, og herudover har den et enormt stærkt aluminiumsbånd. Telefonen er desuden både vand- og støvafvisende, og så har den en Retina HD-skærm, der ganske enkelt er imponerende at se på.

Der er ingen tvivl om, at en iPhone 8 stadig er et yderst populært valg blandt danske forbrugere. Det er på trods af, at der findes flere nyere iPhone-modeller såsom den nyeste iPhone 11, Apple netop har lanceret. Men hvorfor så stadig købe en iPhone 8? Det kan du blive meget klogere på her i artiklen.

Du kan selvfølgelig også vælge at købe den på afbetaling, hvis du ikke står med pengene mellem hænderne her og nu. Har du brug for mere plads end de 64 GB, kan du i stedet vælge at købe en iPhone 8 128 GB. På den måde kan du vide dig sikker på, at du altid vil have plads nok til alle dine billeder, apps og så videre. Du kan vælge din nye iPhone 8 i enten grå, sølv eller i guld.

Du har i dag rig mulighed for at finde en god iPhone 8 pris:

Det er oftest på grund af kameraet, at forbrugere vælger at købe de nyeste iPhones fra Apple. Det skal dog også nævnes, at de bliver bedre med tiden, men der er intet at klage over i forhold til kameraet på en iPhone 8. Den er udstyret med et 12 MP-kamera med avanceret billedsignalprocessor, hvilket giver dig muligheden for at tage rigtig gode billeder.

Det skal du være opmærksom på ved valg af en ældre iPhone

Står du derfor over for valget mellem at købe den nyeste iPhone 11 eller en iPhone 8, er der mange gode grunde til, hvorfor en iPhone 8 stadig er et populært valg blandt danskerne den dag i dag. Der er dog en ting, du skal være særligt opmærksom på, når du køber en iPhone af ældre dato. Det er, at du skal huske at opdatere den løbende.

For nyligt meddelte Apple i en pressemeddelelse, at deres iPhone 5 risikerer at gå i sort, hvis du ikke opdaterer den. Det vil altså sige, at hvis du ikke opdaterer den, vil e-mail, App Store og iCloud stoppe med at virke, ligesom du ikke vil få adgang til internettet. Det skyldes et problem med modellernes GPS-system.

En iPhone 8 har naturligvis ikke nær så mange år på bagen som en iPhone 5, men det er stadig værd at huske på, når du køber en ældre model frem for en nyere.