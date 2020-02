Derfor er SMS-lån det nye sort

1. Lån på farten De fleste danskere har mobilen med overalt. Du kan tage mobilen frem og søge om et hurtigt lån - uanset om du sidder i toget, spiser frokost på en café eller er til familiefødselsdag. Du er derfor uafhængig af tid og sted, hvilket gør SMS-lån en fleksibel og bekvemt låneform.

Derudover har låneudbyderne gjort det enkelt for dig at ansøge om et lån. Du skal blot udfylde en simpel ansøgning, hvorefter du modtager et svar efter få minutter. SMS-lån kan betragtes som en af de hurtigste og nemmeste former for forbrugslån på det danske lånemarked.

2. Effektiv behandling af din låneansøgning Endnu en betydelig fordel ved SMS-lån finder du i den effektive behandling af din låneansøgning. Du får svar inden for blot et par minutter, hvilket fremskynder din låneprocess. Bliver du godkendt til lån, får du tilsendt en online låneaftale, som du skal acceptere og underskrive med dit NemID. Da hele denne process foregår direkte fra din smartphone, bliver det nemmere for dig at blive godkendt til lån sammenlignet med andre låneformer. I de fleste tilfælde, skal du hverken indsende dit budget eller dokumentation på indtægt.

3. Hurtig udbetaling af pengene Såfremt din låneansøgning bliver godkendt, bliver dit SMS-lån ofte udbetalt kort tid efter, du underskriver din låneaftale. Den konkrete udbetalingstid afhænger dog af, hvilken låneudbyder du har valgt at anvende. Søger du inden for den pågældende låneudbyders åbningstid, vil du typisk få pengene udbetalt samme dag eller senest dagen efter. Du undgår derfor at vente længe på at få ekstra penge på kontoen.

4. Ingen krav om sikkerhed Online låneudbydere i Danmark kræver normalt ikke, at du stiller bil, bolig eller andre værdier som sikkerhed for dit lån. Dette gælder naturligvis også for SMS-lån. Går du til din primære pengeinstitut, vil du ofte opleve, at du skal stille værdier som sikkerhed eller kaution for dit lån. Da SMS-lån ikke indebærer kravet om sikkerhed, er denne låneform en særdeles attraktiv løsning blandt danske forbrugere.

Det med småt Søger du et lille og hurtigt lån, vil SMS-lån være en oplagt løsning til dig. Dog skal du være opmærksom på, at SMS-lån ikke nødvendigvis er den billigste lånetype på markedet. Et SMS-lån har ofte en høj rente og ÅOP, hvilket gør det til et forholdsvist dyrt lån, hvis du ikke kan afbetale lånet i løbet af den korte løbetid. Et typisk SMS-lån har en løbetid på omkring 30-45 dage. Du skal derfor være sikker på, at du kan overholde denne afbetalingsperiode, hvis du vil undgå dyre rykkere.

Et godt råd Før du beslutter dig for et lån, er det en god idé at sammenligne lån og låneudbydere. Sådan er du bedre klædt på til at vælge det helt rette lån til dig. Ved at benytte en online sammenligningstjeneste som Fair-laan.dk, kan du sammenligne lån på tværs af faktorer som lånebeløb, renter, ÅOP og behandlingstid. Du får således langt nemmere ved at vælge et lån, der passer bedst til dig og dine behov.