Der er fortsat god fart på det danske boligmarked - priserne forventes at stige i 2020

For danske boligejere kan 2020 blive et godt år, for boligpriserne forventes fortsat at stige. Man kan altså forvente en højere pris ved salg hus og lejlighed. Det er selvfølgelig knap så gode nyheder for dem, der skal ud og købe bolig for første gang.

Det er desuden ikke kun negativt, at der er lidt færre boliger på markedet, da det vil få efterspørgslen til at stige. Som resultat af dette vil boligernes liggetid sandsynligvis blive kortere, hvad der i høj grad gavner sælger. Ud over kortere liggetider forventes det også, at boligpriserne fortsat vil stige.

Der er godt gang i boligmarkedet, og sidste år skiftede et rekordhøjt antal boliger ejer – det gælder både huse, lejligheder og sommerhuse. De mange boligsalg skyldes især, at økonomien er i fremgang, og folk derfor har bedre mulighed for at flytte. Selvom der indtil videre i 2020 er blevet sat lidt færre boliger til salg sammenlignet med sidste år, regner ejendomsmæglerne alligevel med, at der også i år vil ses mange boligkøb.

Det er især i provinsen, at der er gang på boligmarkedet. I takt med at priserne i de store byer er steget, vælger flere at flytte ud af byerne for at få flere kvadratmeter for pengene. Nogle flytter blot til nabokommuner med lavere boligpriser, mens andre flytter længere væk. Flugten fra byerne – især København – er en af forklaringerne på, at boligpriserne i provinsen stiger støt.

Tårnhøje boligpriser i København

Boligpriserne i København er nået et tårnhøjt niveau, og mange har ikke råd til at bo i byen, når de skal flytte. Det gør også, at de forventede prisstigninger ikke vil ses helt så tydeligt i København som i provinsen. Dog forventes boligpriserne heller ikke at falde, så for dem, der vil sælge hus eller lejlighed i København, er der altså stadig mulighed for at få en god pris.

Selvom det er dyrt at flytte til København, er det generelt set gode nyheder, at priserne ikke falder. For når boligpriserne falder i København, går der sjældent lang tid, før det spreder sig til resten af Danmark. Derfor er det godt for resten af landet, at priserne stadig stiger en smule i hovedstadsområdet.