Den søde, sjællandske juletid: Sådan laver du god kaffe

Den søde juletid er over os, og i denne tid er god kaffe særligt værdsat. Varme drikke får en helt anden betydning i juletiden, hvor der hygges ekstra i stuerne med kvalitetskaffe, varm chokolade med flødeskum, sød julete og varmende gløgg. Hele kroppen varmes indefra fra top til tå, og en lækker duft spredes omkring den varm kop. Du kan med fordel varme dig på en god kop kaffe til de mange julemarkeder på Sjælland enten i Tivoli, på Bernstorff Slot, Jul i Kødbyen, Engestofte Gods – men du kan også lave god kaffe derhjemme. Her kræves de rigtige kaffekværne og kaffebønner. Alt dette kan du læse meget mere om lige her.

Friskmalet kaffe smager bare bedst. Derfor skal du selvfølgelig lave din kaffe derhjemme med en kaffekværn. Har du endnu ikke en god kaffekværn, er det et oplagt ønske at tilføje til ønskelisten denne jul. Med friskmalede bønner får du den lækreste kaffe – både til morgenmad, formiddag, eftermiddag og aften. Den bedste kaffekværn sørger for at kværne kaffen så ensartet som overhovedet muligt. Herved bliver brygningen bedst. Det er imidlertid også vigtigt at vælge en kaffekværn, der er let at anvende og gøre ren. Kræver det for meget tid at bruge kaffekværnen samt at gøre den ren, kan du forfalde til blot at bruge den lette nescafe-løsning igen. Dertil kommer brugervenligheden af kaffekværnen. Skal du en masse bøvlede trin igennem for at kværne kaffen? Eller kræver det ikke andet end et par tryk? Dette bør du ligeledes overveje i dit valg af kaffekværne .

Mal først kaffebønnerne, når de skal bruges

For at få den bedste kaffesmag og -aroma er det vigtigt, du først bruger kaffekværneren, når kaffebønnerne skal bruges. Friskmalet kaffe giver nemlig den allerbedste smag. Sørg for at opbevare kaffen i en lufttæt og lys beholder. Dette vil ligeledes være med til at holde kaffens aroma og smag i længst tid.

Under brygningen skal du have godt styr på forholdet mellem kaffebønner og vand. En tommelfingerregel er, at du skal bruge syv gram kaffe til én kop. Dette svarer til en stor spiseskefuld. Kværn kaffen i forhold til den efterfølgende bryggemetode:

Stempelkander kræver kaffe, der er groftmalet.

Espressomaskiner kræver kaffe, der er malet ekstra fint.

Filterkaffer kræver kaffe, der er fintmalet.

Brygger du kaffe på kaffemaskiner, skal du sikre at lægge kaffen jævnt fordelt i filteret. Vandet skal kunne komme i kontakt med al kaffen for at få den bedste kaffe. Brygger du derimod kaffe i stempelkander, skal du lade den trække cirka fire minutter, inden du trykker stemplet i bund.