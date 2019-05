Send til din ven. X Artiklen: Den nordiske stil hitter stadig i indretningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den nordiske stil hitter stadig i indretningen

Artiklen indeholder annonceret indhold i samarbejde med AnnaFinans.

Minimalismen og den enkle indretning er ved at få baghjul af den nordiske stil. Selvom den nordiske stil har hittet længe, bliver den ved med at være en populær indretningsstil i de danske hjem. Er du med på moden? I denne artikel kan du læse mere om, hvordan den nordiske stil stadig er et hit i indretningen.

Et elegant og simpelt udtryk til indretningen Den nordiske stil har noget minimalisme i sig. Indretningen får nemlig et simpelt udtryk, hvor intet er overladt til tilfældighederne. Den nordiske stil adskiller sig dog fra den minimalistiske stil.

Den minimalistiske stil er kendetegnet ved, at der kun skal være det nødvendige i indretningen. Der skal ikke være alt for meget unødvendigt tingeltangel. Den nordiske stil læner sig lidt op ad dette, men der er plads til flere nipsting, som giver en helhed til hjemmet. Den nordiske stil har derfor både noget simpelt og elegant over sig. Det er med til at skabe en indretning, hvor der er lidt mere liv.

Naturlige materialer er et must i den nordiske indretning I Norden går vi meget op i naturlige materialer. Det er derfor ikke nogen overraskelse, at den nordiske indretning emmer af naturmaterialer. Plankeborde, lædermøbler, skindtæpper og så videre er nærmest en nødvendighed i den nordiske indretning.

