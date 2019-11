Send til din ven. X Artiklen: Den hurtige og fleksible tilbygning til din virksomhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den hurtige og fleksible tilbygning til din virksomhed

Når din virksomhed når en vis størrelse, så har du sandsynligvis fået dig en del ansatte, som arbejder der. I takt med at du vækster, har du brug for flere hænder til at klare arbejdet. Det kan være, at din virksomhed lige pludselig får vokseværk og er begyndt at vokse ud af de lokaler, du havde til at starte med. Det er som sådan en glædelig nyhed, men betyder også, at du bliver nød til at finde plads til dine medarbejdere. Det kan også være, hvis det er er en ombygning i gang i den daginstitution, du driver. Det er ikke en mulighed bare at lukke ned, til det er færdigt. I stedet skal der findes en ny løsning. Her kan du med fordel benytte dig af pavilloner og kontorpavilloner til institutioner og erhverv.

Nøjagtig den kontorplads, du har brug for En pavillon kræver ikke, at du skal have håndværkere på besøg, som støjer, mens de får en sat en ny tilbygning op. Det betyder heller ikke, at du skal samle alle dine medarbejdere og aktiver for at flytte i den anden ende af byen og til passende lokaler. Du kan stille pavillonerne op i både det antal, du har brug for og ved det sted, du ønsker. Så har du den arbejdsplads, du har brug for med det samme.