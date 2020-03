I næsten 100 år har Kjerulff A/S solgt biler - her er det en lastbil, som blev solgt til en lokal vognmand. Porten bagved er indgangen til Langes Gård fra Nytorv, og butikken bagved er i dag Søstrene Grene. Og her er det så Kjerulff A/S anno 2020 med Torben Kjerulff og Søren Blumow sammen med en af de nye KIA hybrid plug-in biler.

”Den helt rigtige beslutning”

Efteråret 2001. Torben Kjerulff er kørt til Fredericia for at sige goddag til den danske KIA importør. Og forklare, at Kjerulff A/S da skal sælge det nye, og i Danmark næsten ukendte koreanske bilmærke på Vestsjælland.

Indtil da har man her i landet kun kunnet se bilerne på internettet. De få kunder måtte købe dem ud fra billeder, uden nogensinde at have siddet bag rattet i en af dem.

- Når bilen så kom hjem fra Sydkorea, blev man ringet op, at nu kunne man komme og hente bilen i en telthal i Fredericia. Der var ingen forhandlere – kun serviceværksteder. Vi havde længe ledt efter et nyt bilmærke, og jeg så mulighederne med netop KIA Motors. Det viste sig at være den helt rigtige beslutning, fortæller Torben Kjerulff.

18 år senere er KIA det mest solgte hybrid plug-in bilmærke i Danmark, og det eneste med 7 års garanti, så Torben havde set helt rigtigt.