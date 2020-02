Send til din ven. X Artiklen: De gemte rør, der gør en verden til forskel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De gemte rør, der gør en verden til forskel

Det er de færreste danskere, der tænker over deres betydning, og deres vigtighed bliver i virkeligheden kun belyst, når der kommer kraftige regnskyl til de store byer. Her snakkes naturligvis om regn- og spildevandsrørene, der ligger overalt under jorden i de danske byer, og som spiller en vital rolle i vores hverdagsliv. Uden kloaksystemerne ville gaderne flyde med alt fra regnvand til det, der er værre, og kloakkerne vil få større og større betydning i fremtiden, efterhånden som regnen bliver voldsommere og kommer oftere. Kloakkerne kommer kun til udtryk ved diskrete brønddæksler og regnvandsriste, men de gemte rør gør en verden til forskel i alle vores liv.

Klimaforandringerne sætter pres på kloaksystemerne Kloaksystemer er ikke særlig sexet at snakke om, og det er noget, som de fleste kommuner i mange år har nedprioriteret til fordel for mere eksponerede projekter. Denne prioritering er tæt på uforståelig, og selvom en del kommuner er gået i gang med at forbedre kloaksystemerne, så er de allerede voldsomt under pres. Med stigende regnvandsmængder er risikoen for oversvømmelser stor, og derfor bør kloaksystemerne i den grad opprioriteres i alle de store, danske byer.

Efterhånden som regnskyllene bliver voldsommere og hændelser, som før indtraf med 100 års intervaller, bliver mere og mere almindelige, så skal kloakkerne laves større og mere effektive, end de nuværende systemer er. Til dette kræves alt fra nye rør til nye brønde og afvandingsbassiner, og dermed kan vi sagtens komme til at se et brønddæksel eller to mere i gadebilledet i fremtiden.

Behovet for nedsivning på egen grund er stort I dag er langt de fleste huse koblet direkte til enten fællesledninger eller separate spilde- og regnvandsledninger, som kommunerne skal vedligeholde. Efterhånden som regnvandsmængderne bliver større vil der også være flere og flere kommuner, der begynder at stille krav til, at man får samlet regnvandet til nedsivning på egen grund; noget, der allerede kan være en god idé at forberede sig på, hvis man er husejer.

Det er egentlig forholdsvis simpelt at sørge for, at regnvand fra taget eller carporten bliver ledt til nedsivning i jorden, og vha. smarte faskine systemer kan det tilmed gøres relativt billigt. En del kommuner er allerede begyndt at sætte krav til, at en vis procentdel af regnvandet, der falder på egen grund, ikke må løbe til de eksisterende kloaksystemer, og det vel med garanti blive fremtiden i de fleste kommuner. Faskine systemer er effektive og smarte, og der er ingen tvivl om, at det allerede nu kan være en god idé at se på muligheden for at installere systemerne i græsplænen eller under belægningsstenene. Dermed slipper man også for oversvømmelser i haven, og man forbereder sig dermed bedst muligt på de voksende regnvandsmængder.