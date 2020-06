Send til din ven. X Artiklen: De danske spilleregler er blevet opdateret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De danske spilleregler er blevet opdateret

Rigtig mange mennesker holder af at bruge de mange online casinoer, der findes. Det kan være en sjov hobby for mange, men ligeledes en hobby, der skal dyrkes på ansvarlig vis. Dette er én af grundene til, at Spillemyndighederne har valgt at opdatere den danske spillelovgivning i 2020.

Ansvarligt spil er blevet opprioriteret Ansvarligt spil fylder en del i de nye danske spilleregler fra 2020. Med de nye spilleregler er der kommet nye tiltag. Her er nogle af de tiltag, der bliver sat i værk, som følge af den opdaterede spillelovgivning:

Der bliver sat et loft på bonusser samt gennemspilningskrav.

Det er nu obligatorisk for hver spiller at sætte personlige grænser.

Det skal være muligt at give sig selv en midlertidig eller endegyldig udelukkelse. Det er dog ikke kun lovgivningen, der er med til at sikre, at danskerne får gode spiloplevelser på nettet. Der findes også mange andre gode tjenester, der hjælper de danske spillere med relevant information. Én af disse er casinoportalen.dk. Sider som denne hjælper danskerne med at opnå gode spiloplevelser ved udelukkende at guide dem til at spille hos gode og troværdige spiludbydere, der har en dansk licens og derved er under Spillemyndighedernes kontrol. Hos Casinoportalen kan du læse autentiske anmeldelser, som er udarbejdet, efter der er foretaget en grundig test af et givent casino. Herudover kan du finde informationer omkring bonusser, kampagner og meget andet. Denne slags hjemmeside er rigtig god for dig, der vil have et overblik. Du kan nemlig finde de bedste online casinoer ganske nemt, hvilket er ganske belejligt.