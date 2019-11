Send til din ven. X Artiklen: De 3 vigtigste vintertrends Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De 3 vigtigste vintertrends

Er du i tvivl om, hvad du skal iklæde dig netop denne vinter for at være med på noderne? Frygt ej. Her får du nemlig en guide til tre af vinterens allerstørste trends, så du kan gå vintervejret stilrent i møde.

#1 Leopardprint Leopardprintet vendte for alvor tilbage i sommers, hvor det atter blev populært at iføre sig tøj med leopardpletter. Trenden holder stand, og henover vinteren kan du således fortsat med fordel hoppe i en lækker leopardsag og sende tankerne mod varmere himmelstrøg. Et af de mange brands, der er kommet med deres bud på leoparddesign, er Zoey. Hos dette brand har de valgt af fokusere på tøj til skønne kvinder, der definerer sig selv som værende plus size. Vil du finde tøj, der skærer alle de rigtige steder, er dette mærke således særdeles relevant at kigge nærmere på. Tør du for alvor take a walk on the wild side, kan du skabe et supercool look ved at hoppe i leopardprint fra top til tå. Find eksempelvis et lækkert sæt med både bukser og jakke i leopardprint. Vil du gerne have leopardprint i en lidt mindre dosis, kan du vælge at bruge et enkelt stykke tøj med print sammen med noget andet tøj fra din eksisterende garderobe.

#2 Trenchcoats Trenchcoaten går aldrig rigtig af mode. Den har imidlertid fået en bemærkelsesværdig renæssance og er lige nu populær som aldrig før. Mangler du en ny vinterjakke, kan du således med fordel gå efter netop en trenchcoat af en art, hvis du vil være med på moden. Oprindeligt var en trenchcoat fremstillet af læder, poplin eller vandtæt bomuld. I dag kan du imidlertid også finde mange trenchcoatlignende frakker i for eksempel uld, der varmer godt, og de er derfor oplagte at bruge i vinterhalvåret. De findes i alverdens farver og kan have forskellige længder, alt efter hvad der passer dig bedst. En trenchcoat har ofte et bælte i livet, hvilket er med til at give den en god pasform. Særligt hvis du har kvindelige former, kan dette bælte være kærkomment og hjælpe med at give dig en god figur.