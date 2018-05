Send til din ven. X Artiklen: Danskerne gør i stigende grad brug af kviklån på trods af ny lovgivning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danskerne gør i stigende grad brug af kviklån på trods af ny lovgivning

Ved årsskiftet 2017 trådte nye regler i kraft i forbindelse med kviklån. Disse til tider udskældte lån skulle reguleres af politikerne, i håb om at få danskerne til at optage færre impulslån. Formålet var at lånet ikke skulle kunne udbetales, førend der var gået 48 timer, en såkaldt cool-down periode. Idéen var god og formålet nobelt, men desværre havde lovgivningen ikke den ønskede effekt.

Låneudbydere var hurtige til at finde smuthullerne Kviklånsmarkedet er et kæmpe marked, og derfor er der flere større aktører på banen. Eksempelvis øgede Basisbank deres udlån med hele 882 millioner i 2016 og fik 2700 nye kunder om måneden. På grund af markedets kæmpe størrelse, fandt udbyderne af lånene hurtigt et smuthul i forhold til cool-down perioden. Cool-down perioden var kun gyldig i forbindelse med etablering af nye lån. I lovgivningen var der ikke nævnt kreditter. Derfor blev der i stedet ydet kassekreditter på eksempelvis 10.000 med øjeblikkelig adgang til at trække over. Så på trods af den nye lovpakke, voksede det samlede udlån indenfor kviklån i 2017.

Flere produkter – mere konkurrence – mindre overskuelighed I og med flere og flere af de finansielle institutter, der står bag udlån af kviklån, er blevet mere kreative med deres produkter, er det blevet betydeligt sværere for de almindelige kunder at sammenligne kviklån. Det er svært at sammenligne et kviklån med en kassekredit, da overtrækket skal være tilsvarende, for at renten kan sammenlignes. Det betyder at privatkunder i dag gør sig klogt i at søge hjælp hos låneberegnere for at vurdere, hvilket lån der er det attraktive i forhold til deres behov.