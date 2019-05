Send til din ven. X Artiklen: Danskerne er vilde med at købe på afbetaling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danskerne er vilde med at købe på afbetaling

Danskerne er gode til at bruge penge, og det understøtter den stigende tendens med at købe forbrugsvarer på afbetaling. Det er især de unge, der ikke ser nødvendigheden i at spare op før køb; der er tale om en anden forbrugskultur end før i tiden.

Faktisk har hver fjerde unge mellem 18 og 30 år et forbrugslån, der i mange tilfælde er en afbetalingsordning. Årsagen kan muligvis forklares ved, at de unge ikke ser en afbetalingsordning som et egentligt lån, grundet ordningens konstruktion og det faktum, at mange afbetalingsordninger højst koster et mindre oprettelsesgebyr.

Top 5 over køb på afbetaling Nogle af de ting, danskerne især ynder at købe på afbetaling er: - Mobiltelefoner: Noget af det første, der var muligt at købe på afbetaling,

var en mobiltelefon. Men hvor det førhen betød binding til et dyrt abonnement, er mulighederne i dag nogle helt andre. - Computere: Elektronik generelt er dyrt, men i en digital verden er det en nødvendighed. Mange vælger derfor at købe en god computer på afbetaling. - TV: Udviklingen af tv-apparater er eksploderet de seneste år. De nyeste smart tv er spækket med dyr elektronik, og mange har derfor ikke mulighed for at købe kontant. Her er afbetaling en god løsning. - Tøj: Mange webshops tilbyder i dag at betale i mindre bidder; ligesom tøj til børn kan købes nu og betales, når der kommer børnepenge. - Ure: Det mest populære smykke til mænd er ofte dyrt, og derfor tilbyder mange forhandlere i dag, at det kan købes på afbetaling. Men i princippet køber vi langt det meste på afbetaling; lige fra rejser til biler og hårde hvidevarer.

Årsagen til, at vi køber mere og mere på afbetaling, skyldes højst sandsynligt, at det i dag er meget mere tilgængeligt. Det er blevet helt normalt for forhandlerne at bruge afbetaling som en del af deres markedsføring og strategi til at hverve kunder. Ofte er afbetalingsaftalen uden særlige omkostninger, hvor den for bare for bare nogle år siden var en dyr løsning. Det er derfor ikke en belastning for vores økonomi at vælge en afbetalingsløsning frem for at betale hele beløbet kontant ved køb.