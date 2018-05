Send til din ven. X Artiklen: Danskerne elsker måltidskasser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danskerne elsker måltidskasser

Salget af måltidskasser har nået nye højder, og danskerne har virkelig taget denne form for nem og sund aftensmad til sig. Den travle hverdag med familie gør nemlig, at det kan være svært at nå aftensmaden, og i sær hvis den skal være sund og lækker. Det er dog også de danske familier, som er kernekunderne hos de mange udbydere af måltidskasser. Måltidskasserne er dog ikke kun forbeholdt familierne, flere og flere af firmaerne laver også måltidskasser til singler og par.

Gode madblogs på nettet Selvom måltidskasserne har taget danskerne med storm, så bruger vi stadig mere og mere tid på de mange lækre madblogs på nettet. Her er der et kæmpe udvalg af lækre opskrifter, som bare venter på at blive udforsket af de madglade danskere. De fleste abonnenter på måltidskasserne vælger nemlig nogle dage fra, hvor de selv skal stå for alt med aftensmaden. På denne måde kan man lave sine egne favoritopskrifter de dage, hvor de har mest tid til aftensmaden.

Alle disse madblogs har også gjort, at vi eksperimentere mere end nogensinde i køkkenet, og mange har fået finere madlavning som interesse. Der er ligesom startet en kultur i Danmark, hvor vi er stolte af vores køkken og vores råvarer.

Fiskekasser eller økologi Om du er til frisk fisk eller økologi, så er det noget lige netop for din smag. Der er nemlig efterhånden mere end 20 firmaer, som tilbyder forskellige løsninger med måltidskasser til danskerne.

Det hele startede med Aarstiderne, men siden er både Skagenfood, RetNemt og mange andre kommet til. Du har derfor et kæmpe udvalg, og du kan med fordel prøve måltidskasser fra flere forskellige leverandører.

Nogle er kasserne skal stort set kun varmes, mens andre skal laves helt fra bunden. De kasser, som laves helt fra bunden er ofte de mest spændende, men kvaliteten er dog stadig høj på de færdige kasser. Her kan man se det lidt som en sund form for take-away.