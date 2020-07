Send til din ven. X Artiklen: Danske interiør brands du bør kende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danske interiør brands du bør kende

Dansk design er verdenskendt, uden du specifikt kan pege på én stil. Lettere er det at finde nogle tendenser, der gør sig gældende på tværs af møblement. Minimalisme skinner tydeligt igennem ved meget dansk interiør som en manifestation af den danske ånd om at have nok i sig selv. ”Vi er ikke skabte til højhed og blæst. Ved jorden at blive, det tjener os bedst,” som Grundtvig digtede i 1801.

Vi har historisk værdsat diskretion og funktionalitet over det store og pompøse. Samtidig trækker vores møbler på stærke, danske materialer. Stori byder på fire danske interiør brands, du bør kende.

House Doctor – Design der emmer af nordisk natur Fælles på tværs af House Doctors produkter er det beskedne design, hvor der tages hensyn til pladsforhold, uden der bliver gået på akkord med komforten. Det gælder, hvad end vi taler interiør i form af borde, tæpper, hylder, sofaer, sideborde mv. House Doctor trækker langt hen ad vejen på materialer fra den danske natur, heriblandt bomuld, træ- og stensorter samt beton i nogle tilfælde. Deres interiørs design er altid til at forlige sig med og passer smertefrit ind i de fleste hjem.

Broste Copenhagen – Det internationalt-nationale look ”At rejse er at leve,” skrev en anden dansk lyriker, og det gælder for Broste Copenhagen, der drager verden rundt i søgen efter inspiration til deres interiør. Efter at have skelet til udlandet efter stilarter at arbejde videre med sætter

Broste Copenhagen sig for at forene den internationale inspiration med nordisk tradition. Målet er at lave moderne møbler, som fører klassisk designtænkning videre. Filosofien udmønter sig praktisk i ravfarvede vinglas, turkise sofaer med geometrisk kassedesign, plaids i milde blå nuancer og simple stålborde, der ikke optager synderligt med plads. Psykedeliske farver finder du sjældent i deres jordnære produkter, der visuelt har et stiligt, men ligefremt udtryk.

AYTM – Et brand der tænker i trends AYTM drager også over Danmarks grænser for inspiration, men tænker mere i det luksuriøse udtryk end Broste Copenhagen. Individuelt design fylder meget for brandet, forstået som at hvert stykke interiør skal kunne byde ind i hjemmet med sin egenværdi, uden at være afhængig af andet møblement i øvrigt.

AYTM går meget op i, at deres designs fremstår unikke, hvilket de har succes med langt hen ad vejen, specielt når det gælder deres lysestager, vaser, barstole, borde samt standerlamper.