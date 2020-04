Foto: Colourbox

Dansk udlejningsplatform åbner 35 sjællandske afdelinger på 3 md

Udlejningsplatforme for biler er der mange af, men sammenhængen mellem pris og service er ofte skæv. Måske har du aldrig overvejet leje af bil eller et andet køretøj udelukkende grundet forståelige bekymringer om blandt andet benzinpriser, frygten for at beskadige køretøjet eller besværet med afhentning, samt aflevering af det lejede produkt. Netop dette har Oscars Biludlejning for øje og de stræber efter at gøre op med den hidtil herskende måde at leje biler på i Danmark. Klik dig ind på HejOscar.dk og bliv endnu klogere på hvordan vi kan hjælpe dig med det rette lejemål.

Mulighederne er mange med et lejet køretøj Hos Oscars Biludlejning udlejes en bred palette af køretøjer til enhver anledning og formål. Sortimentet rækker fra alt lige fra personbiler og flyttebiler til trailere og autocampere. Muligheden for at finde netop det køretøj du mangler, enten for en kortere eller længere periode, er altså enormt stor. Udlejning af biler igennem en af de 35 nye udlejningsplatforme på Sjælland henvender sig først og fremmest til beboerne i denne landsdel, der eksempelvis står og mangler en flyttevogn eller en trailer til at klare det praktiske arbejde. Eller måske leje af personbil, for at kunne aflægge familien i den anden ende af landet et hyggeligt besøg. Men udlejningen appellerer bestemt også til både danske og udenlandske turister, der gerne vil kunne opleve hele sjælland på deres besøg og kunne komme fra A til B uden brug af offentlig transport.

Afhentningen har aldrig været mere fleksibel Når du har lejet det rette køretøj for netop dit behov og på dit ønskede udlejningstidspunkt, er det eneste tilbage blot at afhente køretøjet på et af de nu 35 sjællandske udlejningsplatforme. Med de mange afhentningsmuligheder, vil der med stort garanti være en afdeling tæt på dig, og du sikrer dig derigennem den mest optimale udnyttelse af lejeperioden. Derudover har Oscars Biludlejning mere end 95 afdelinger landet over.