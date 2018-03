Send til din ven. X Artiklen: Danmarks største outdoorbutik flytter teltpløkkerne til ny adresse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danmarks største outdoorbutik flytter teltpløkkerne til ny adresse

Det hele begyndte for alvor i et aarhusiansk kælderlokale i 1996, da dørene blev slået op til en lille, beskeden outdoorbutik, dengang under navnet Toursport. Siden er navnet skiftet ud, drømmene blevet større, og eventyret flyttet. Den 22. marts byder Eventyrsport velkommen til stor åbningsfest for vores nye og endnu bedre butik på Algade 32 i Roskilde.

Eventyrsport Roskilde er pr. 15. marts flyttet i større og bedre lokaler, men vores historie rækker helt tilbage til 1990’erne.

Eventyrsport er født ud af stor kærlighed til udendørslivet og af frustration over forsvarets dårlige udstyr tilbage i begyndelserne af 90’erne. Direktør for Eventyrsport, Lars Sejer Sørensen, blev så træt af tornystre og andet forældet grej, at han og en soldaterkammerat besluttede at tage sagen i egne hænder. En lille indkøbsklub blev formet, og interesserede kunne nu købe moderne og behageligt tøj og udstyr til tiden i forsvaret.

I 1996 rykkede vi så ind på Nørre Allé i Aarhus, og i dag lever drømmen om at levere ordentligt tøj og udstyr til hverdag og friluftsliv stadig i bedste velgående under navnet Eventyrsport. Vi er nu Danmarks største outdoorkæde med et omfattende sortiment af bl.a. sko, støvler, sandaler, jakker, regntøj, børnetøj, tasker, rygsække og telte.

Fuglefløjt og høj kvalitet I dag har Eventyrsport 11 butikker rundt omkring i Danmark, samt en kæmpe webshop på www.eventyrsport.dk og passionen for udelivet og ambitionen om at levere suveræn service er ikke blevet mindre med årene. Derfor er vi glade for nu at have endnu mere plads at boltre os på i Roskilde.

Det fejrer vi med en gedigen åbningsfest d. 22. marts, hvor du ikke bare mødes af vores store udvalg af tøj, fodtøj og udstyr i høj kvalitet. Vi fyrer også op under festen med 50-80% rabat på kendte mærkevarer, f.eks. Didriksons, Haglöfs, Merrell, Keen og mange flere.

Hos Eventyrsport holder vi så meget af naturen og udelivet, at levende træer og smukke landskabsbilleder pryder butikken, og i prøverummene kan du komme i forårsstemning med lyden af fuglekvidder. Vi har da også hørt en lille fugl synge om, at du på åbningsdagen kan være med i lodtrækningen om 5 gavekort á 1000 kr.

Opdag Verden med Eventyrsport Eventyrsport klæder dig ikke bare ordentligt på til hverdagen og turene ud i det blå. Med vores nye spændende samarbejde med outdoor-magasinet og -klubben Opdag Verden, er det også blevet nemmere at komme ud på eventyr.

Du vil selvfølgelig også kunne nyde godt af dette samarbejde i den nye butik i Roskilde. Når du handler her og køber for minimum 500 kr., får du et Opdag Verden-blad med hjem spækket med inspirerende historier om rejser, udeliv og nyttige tests af alt lige fra soveposer og pandelygter til rygsække og regntøj.

Vores samarbejde med Opdag Verden betyder også, at du i butikken vil kunne opleve spændende foredrag, der giver lyst til at komme ud og opleve verden helt tæt på – med vandring, cykling, bjergbestigning eller noget helt fjerde – og som gør dig klogere på nyt grej, den rette måde at pakke rygsækken på, hvordan lejrpladsen gøres endnu bedre og meget andet.

Læs mere og find alle vores kommende foredrag herhttps://eventyrsport.nemtilmeld.dk/

Eller på Facebook