COVID-19 bringer det værste frem i svindlerne

Mens resten af verden står sammen hver for sig og forsøger at begrænse pandemiens negative følger for hele vores samfund, er der nemlig nærmest ingen ende på, hvor udspekulerede fiduser plattenslager kan komme i tanke om for at snyde penge ud af folk.

COVID-19-pandemien kom mere eller mindre som et lyn fra en klar himmel og skabte frygt og bekymringer i hele samfundet. Desværre er det lige præcis de bedste betingelser, hvis du er svindler på kynisk jagt efter ganske almindelige ængstelige menneskers pe

Skumle e-mails, der forsøger at få uskyldige modtagere til at oplyse deres finansielle oplysninger (kodeord, kontonumre, brugernavne etc.), har været kendt siden midten af 90’erne, men mængden er steget til astronomiske højder ifm. coronakrisen. De ryger som regel i din spammappe – Google hævder eksempelvis, at de blokerer omkring 18 millioner coronarelaterede e-mails hver eneste dag – men der er stadig mange, der finder frem til din indbakke alligevel.

Svindlerne ved, at mange har oplevet betydelige økonomiske udfordringer ifm. nedlukningen, og det forsøger de koldt og kynisk at udnytte.

Mange svindelmails kommer forklædt som meddelelser fra offentlige myndigheder med tilbud om skattenedsættelser, støttekroner, gratis mundbind og andre gode sager. Fælles for dem alle er, at de lige skal have dig til at indtaste et par økonomiske oplysninger, inden du kan modtage din ”gave”. I virkeligheden er der selvfølgelig intet positivt at hente i mailen. I stedet bruger svindleren dine indtastede oplysninger til at lænse din bankkonto eller købe ting fra webshops på dit kreditkort.

Hvis myndighederne har brug for at komme i kontakt med dig om noget vigtigt, vil de aldrig bruge mail. Du får en besked i e-boks, et opkald eller et officielt brev i stedet for.

Hvis du er i tvivl om, om en meddelelse er legitim, kan du altid ringe til et officielt nummer og få oplysningerne bekræftet eller tjekke oplysningerne på et officielt website. Du må aldrig bare besvare e-mailen.