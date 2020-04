Brug tiden på huslige gør-det-selv projekter

I disse dage er der rigtig mange danskerne, som har fået flere timer i døgnet, hvor de ikke ved, hvad de skal give sig til. De sidste mange ugers Corona-tilstande har medført, at det er kommet på mode at eksperimentere med surdej, dyrke hjemmetræning og køre på lossepladsen. Særligt sidstnævnte tendens med at køre på lossepladsen har bl.a. medført lange bilkøer på vejene op til genbrugsstationerne. Og det er da også med at bruge tiden på noget fornuftigt, når nu vi har så meget mere tid at gøre godt med.

Efter en tur på lossepladsen er det tid til nye projekter

Rigtig mange danskere bruger tiden fornuftigt på at rydde op og sortere ud derhjemme. Mange har måske endda givet sig i kast med istandsættelsesprojekter, som i lang tid er blevet udskudt til fordel for hverdagens travlhed og jag.

Nu er tiden endelig til, at vi kan få gjort noget ved nogle af alle de projekter, som har hobet sig op i tidernes løb. Rigtig mange danskere har i hvert fald fundet deres vej på lossepladsen, hvad enten det er med haveaffald, renoveringsaffald eller noget helt tredje.

At give sig i kast med istandsættelsesprojekter eller havearbejde er også et de bedre tidsfordriv i disse dage. Det kan nemlig være rigtig svært at finde på noget at give sig til, som rent faktisk kan fordrive tiden, og hvor man samtidig får udrettet noget konstruktivt.

Hvis du, ligesom så mange andre danskere, har fundet motivation og inspiration til at give dig i kast med huslige gør-det-selv projekter, så har Harald Nyborg et stort udvalg af redskaber, som kan hjælpe dig på vej med dine projekter.