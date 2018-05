Book årets sommerferie nu

Læg jer herefter fast på et nogenlunde budget og vælg så destination ud fra det udgangspunkt. Måske vælger I selv at planlægge og booke rejsen? Alternativt kan I kontakte et professionelt rejsebureau der kan finde ideelle charterrejser, typisk rejser der også tilbyder all-inclusive på hotellet – et koncept du kan læse mere om i nedenstående afsnit.

Start med at beslutte jer for, hvor længe ferien skal vare, er den en uge, ti dage eller to uger?

Foråret er endelig over os, det betyder også, at sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Hvis I planlægger at holde ferie i industriferien eller bare i skolernes ferie, så bør I skynde jer at få booket en rejse. I disse perioder er der nemlig rift om både flybilletter og hoteller over det meste af Europa.

Den klare fordel ved all-inclusive rejser

All-in clusive betyder direkte oversat, at alt er inkluderet i rejsens pris. Den klare fordel ved all-inclusive rejser er, at man ikke skal bekymre sig om noget som helst – hverken økonomisk eller praktisk. Denne rejseform er især et hit blandt familier med små børn. Ofte kan det nemlig godt blive en stressfaktor på ferien at skulle pakke alle børn inkl. klapvogn, pusletaske og legetøj sammen, hver gang man skal spise. Hvis man skal bevæge sig væk fra hotellet for at spise morgenmad, frokost og aftensmad, så går der hurtigt rigtig meget tid med det – tid man kunne have brugt på solbadning ved poolen.

Rigtig mange gode hoteller har fået øjnene op for den stor interesse i all-inclusive tilbud, heldigvis. Ferier handler jo netop, i hvert fald for langt de flestes vedkommende, om at slappe af, stresse af og være helt bekymringsfri. Når der er mad og drikkevarer tilgængeligt for hele familien så snart behovet byder sig, gør det ferien meget lettere og sjovere. Men slipper desuden for at slæbe sultne og overtrætte børn med ud på diverse restauranter.

Sidst men ikke mindst, så er der også et væsentligt økonomisk aspekt i all-inclusive ferier. Ofte vil det løbe op i meget mere, hvis du skulle ud på diverse caféer og restauranter flere gange om dagen. På den her måde ved du præcis hvad ferien kommer til at koste alt i alt.

Så på mange måder er all-inclusive rejser altså at foretrække, især for familier der tager på ferier med børn.