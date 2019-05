Boligpriser i Ringsted

Har du ønsker om at flytte til Ringsted bør du gøre det snarest, da udviklingen viser en positiv udvikling og at priserne er i stigning. På trods af at der har været nedgang de sidste to måneder, februar og marts 2019, tyder dette ikke på, at priserne fortsat vil falde.



Siden marts 2016 er gennemsnitspriserne gået fra cirka 11.400 kroner, til over 13.500 kroner i marts 2019. Det er en stigning på over 2.000 kroner på 3 år. Dette betyder, at en bolig på 200 kvadratmeter (kvm), kunne fås til i gennemsnit cirka 2.3 mio. kroner, mens samme bolig i år kan købes til 2.7 mio. kroner.



Nedslagsprocenten var den højeste i februar 2019 med 3,40%, siden oktober 2016, hvor den var på 3,48%. En nedslagsprocent i mellem 2-4 er helt almindeligt. Det er straks mere interessant når procenten ligger på over 4 %, hvilket kunne tyde på, at sælgerne og ejendomsmægleren kan forventes at gå lidt ned i pris.



Byens stigende popularitet kommer yderligere til udtryk i salgstiden, hvor villa sælgerne i dag kan kan få solgt boligen på cirka 4,5 mdr., sammenlignet med i år 2015, hvor salgstiden lød på lidt over 5,5 mdr.



Som sælger skal man være opmærksom på, at der er hjælp at hente hos en Ringsted ejendomsmægler hvis man ikke er helt inde omkring boligsalget. Det er også en mægler der typisk vil foretage boligvurdering, og prissættelsen af boligen. Det er almindelig praksis at man lader mægleren stå for fremvisningen af boligen og markedsføringen af disse, da det er her deres ekspertise bedst kan anvendes.



Ringsted har i år fået omdannet det centralt beliggende Torv, som skal være med til at binde byen og skabe en attraktiv bymidte. Her har børnene mulighed for at lege, og hvor man kan være sammen med venner og familie. Læs meget mere om det nye Torv på Ringsted Kommunes hjemmeside.



Kilde: Boligsidens Markedsindeks