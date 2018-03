Boligkøbere jagter flere kvadratmeter

”Stigningen skyldes både, at de store huse sælger godt, men også at der bygges stadig større huse. Når der skyder et nyt hus op, er der ofte tale om et stort et af slagsen, mens det modsatte gør sig gældende, når der rives et ældre hus ned,” siger Nicolai Elkjær Karhof fra danbolig Roskilde-Lejre.

Det seneste år har det gennemsnitlige solgte hus i landsdelen Østsjælland været 147 kvadratmeter, mens gennemsnittet for 10 år siden var 138 kvadratmeter. De østsjællandske huskøbere har med andre ord fået 9 kvadratmeter mere at brede sig på.

”Når danskerne efterspørger større huse, så skyldes det ikke, at vores pladsbehov har ændret sig markant de seneste år, men derimod at vores velfærd er vokset, og at det er blevet økonomisk mere overkommeligt at gå efter en stor bolig de fleste steder i landet,” siger Lise Nytoft Bergmann.

Få kabalen til at gå op

Den betragtning er Nicolai Karhof fra danbolig Roskilde-Lejre enig i. Han forklarer også, at der findes mange familier med dine, mine og vores børn, og det skaber behov for flere værelser, hvis alle i familien skal have lidt privatliv.

”Det er ikke altid muligt at få kabalen til at gå op, men hvis køberne kan vælge, står det højt på ønskelisten. Vi møder ofte familier, der er på jagt efter et rummeligt hus, og samtidig ønsker mange mindre familier et kontor eller gæsteværelse, hvis det kan rummes inden for det månedlige budget,” siger han.

”Interessen for de store huse kan også være godt for familiens budget på længere sigt, fordi man typisk kan blive i et større hus i flere år. Men det kræver, at budgettet hænger sammen, så familien ikke starter med flere års økonomisk stærkmarch for at få råd til flere kvadratmeter,” tilføjer Lise Nytoft Bergmann.

Alle kvadratmetre tæller

Det kan lyde som om, at der er solgt mange store huse i Østsjælland, når et gennemsnitligt hus er 147 kvadratmeter. Men når man opgør husenes størrelse i statistikkerne, tæller alle boligkvadratmetre med.

Desuden medregnes 40 procent af kælderarealet, 15 procent af en udestue samt en minde del af tagetage, garager, udhuse og carporte afhængig af arealets kvalitet.