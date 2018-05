Boligens vigtigste møbel

Er du klar over hvor mange timer i dit liv du sover? Hvis du har tænkt over dette før, så ved du også hvilket møbel i din bolig der er det vigtigste. Alt for mange danskere sover i en seng af for lav kvalitet, men det behøver slet ikke at være så dyrt at gøre noget ved.

Der er mange grunde til at det er vigtigt med en god nattesøvn. Efter en dårlig nattesøvn, så har vi svært ved at koncentrerer os og få udrettet de ting vi skal i løbet af dagen. Vores humør er langt fra lige så godt, som efter en god nats søvn. Men også på lang sigt har dårlig søvn en masse konsekvenser for os. Søvnen fjerner skadelige affaldsstoffer i vores hjerne. I løbet af dagen ophober vores hjerner en masse affaldsstoffer, og om natten bliver disse renset ud, da vores hjerneceller skrumper en lille smule mens vi sover, så der er plads til at få affaldet ud.