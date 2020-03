Børneterapi vil gøre en forskel for alle parter

Der er ikke noget vigtigere end ens børn og deres velbefindende. Derfor er det også vigtigt, at man går i dialog om de svære ting for at lette noget af alt presset hos både børn og unge. Det er derfor heller ikke et tabu at søge professionel hjælp i form af børneterapi for at komme stærkere ud på den anden side. Læs mere her og få en bredere indsigt i området.

Fokus på hinanden og skab en forskel

I de senere år er der kommet mere fokus på, at flere børn og unge lider af angst eller anden mistrivsel, der begrænser dem og er et problem. Det er dog ikke et nyt fænomen eller noget i vejen med at have disse følelser. En stor procentdel af alle unge og børn oplever dette på et tidspunkt i deres liv eller i længere perioder. Hvis man som forældre derfor er bekymret over anderledes opførsel eller lignende, så er der gode muligheder for at søge hjælp og skabe en forskel. Omvendt hvis ens børn giver udtryk eller fortæller om eventuelle problemer eller angstlidelser, så er det vigtigt, at det tages alvorligt.

Der er ikke noget opskrift på at have angst. Det er forskelligt fra person til person, og det vil vise sig på vidt forskellige måder. Derfor er det heller ikke altid, at man i fællesskab som forældre og barn kan finde en løsning. Der er mange gange brug for værktøjer og redskaber til at komme ud på den anden side, hvor der er sket en reel forskel. Her er børneterapi nøglen til at gå sammen og gøre det nødvendige for alle parter. Det er nemlig en proces, der ikke blot er hård for det enkelte barn med ligeledes de mange pårørende.