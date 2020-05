Send til din ven. X Artiklen: Bingoforeninger opfordrer politikerne til at ryste posen! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bingoforeninger opfordrer politikerne til at ryste posen!

Overalt i Danmark er bingo- og bankoforeninger i fare for at blive lukket ned. Det siger Christina Bülow Pedersen, der er formand for den nystiftede brancheorganisation BFID (Bingo og Banko foreninger i Danmark).

Banko- og bingoklubber, der ellers har eksisteret i harmoni med lokalsamfundet i 10-20 år, får nu pludselig besked fra Spillemyndigheden om, at deres lokale bankospil er ulovligt og skal lukkes ned. ”Spillemyndigheden fortolker reglerne alt for skrapt – også meget skrappere end vi i BFID, mener de med rimelighed kan udlede af reglerne”, siger Christina Bülow Pedersen, der frygter en stor social slagside, hvis de lokale bingospil helt forsvinder. ”Her i Danmark har der jo været tradition for at spille banko nede i det lokale forsamlingshus i mere end 60 år, og det ville da være et forfærdelig tab, hvis det pludselig forsvandt. Bankospil er vigtigt socialt samvær for rigtig mange mennesker, og det må bare ikke forsvinde. Derfor har vi besluttet at stå sammen og prøve at råbe politikerne op”, siger BFID formanden til spilportalen 7.dk.

Tommelfingeren vendes nedad Når en forening afholder bingoarrangementer, er der flere regler, som skal overholdes. For det første skal foreningen selvfølgelig være lovlig. Der skal være vedtægter, bestyrelse, regnskab og den slags, og alle bingospillerne skal være medlem af foreningen. Derudover er der fastsat et loft over præmiepuljerne samt en sikkerhed for, at overskuddet fra bingospillet går direkte til almennyttige forhold. Men reglerne siger også, at foreningerne skal afholde andre aktiviteter end bingo, og det er her problemerne opstår. Det fremgår nemlig ingen steder, hvilke andre aktiviteter – eller hvor mange andre aktiviteter, foreningen skal have på programmet for at leve op til reglen. Det er simpelthen et fortolkningsspørgsmål, og meget tyder på, at Spillemyndigheden er begyndt at fortolke reglen langt mere striks end tidligere. Det er i hvert fald en opfattelse mange bingo- og bankoforeninger deler og selve hovedårsagen til, at BDIF er blevet stiftet. Alt for ofte vendes tommelfingeren nemlig nedad, når Spillemyndigheden kommer på uanmeldt besøg. ”For det første mener vi jo slet ikke, at der bør være et krav om andre aktiviteter. Hvorfor er det overhovedet vigtigt? Og hvis myndighederne, mener det alvorligt, så savner vi i den grad retningslinjer, for hvad kravet er til ’andre aktiviteter’”, siger Christina Bülow Pedersen. Hvor foreningerne ser glade og tilfredse bingospillere og glæder sig over den pose penge, som de hvert år giver videre til den lokale sportsklub eller andet almennyttigt formål, der ser Spillemyndigheden ulovlig banko og truer i stor stil med at anmelde foreninger for ulovligt spil. ”Det er meget frustrerende, for vi mener jo ikke selv, at vi gør noget forkert. Tværtimod gør vi rigtig mange gode ting for lokalsamfundet”, siger Christina Bülow Pedersen, der udover at være formand i BFID også er daglig leder i Thisted Bingo Center, så hun ved, hvad hun taler om.

Bingo har en vigtig rolle at spille Ved at stå sammen håber BFID, at de kan få politikerne til – undskyld udtrukket – at ryste posen, så der kan laves nye og mere fleksible regler for de fysiske bingo- og bankoforeninger i Danmark. Det er simpelthen nødvendigt, hvis klubberne skal overleve og fortsætte med at bidrage med støtte til lokale almennyttige formål. Selvom rigtig mange mennesker spiller bingo og banko, så er det stadig noget, der bliver set lidt ned på, og det er ikke fortjent.

”Vi vil rigtig gerne synliggøre overfor politikerne, hvad bingo og banko har af betydning for det sociale liv her til lands, og hvor meget vi foreninger egentlig bidrager med i økonomisk støtte til almennyttige formål i Danmark”, siger formanden. Overskuddet fra bingo- og bankospil ude i klubberne går nemlig ubeskåret til velgørenhed, og det bliver til rigtig mange kroner årligt, der på denne vis bliver kanaliseret ud til gode formål, som kommer alle danskere til gavn.