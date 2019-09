Biludlejning i USA - tips og tricks

Lej en bil på ferien i USA og nyd friheden ved at kunne køre hvorhen, du vil. Skal du på ferie med hele familien? Familieferier er skønne, men ofte skal der en hel del praktisk planlægning til, hvis man rejser med små børn. Læs med her og bliv klogere på billig biludlejning i USA.

Specielt hvis man rejser med små børn, kan det at have sin egen bil, gøre rejsen mere behagelig. På den måde kan man nemlig selv styre, hvornår man vil køre, samt hvor langt - og desuden hvor mange pauser, der skal være på vejen.

Tager man for eksempel på ferie i USA, er det ikke let at få sin egen bil med, da man skal krydse enorme mængder af vand. Derfor kan det være en god idé at leje en bil, når man er ankommet. For USA gælder det, at der er mange fine byer at opleve, men de fleste ligger med relativ stor afstand imellem sig.

Vær opmærksom når du booker

Når det gælder biludlejning i USA, og andre steder for den sags skyld, er det vigtigt at undersøge forsikringsforholdene. Du skal naturligvis sørge for at tegne de forsikringer, som du føler skal til, for at du kan føle dig sikker rent økonomisk, hvis et eventuelt uheld skulle ske.

Det kan dog være, at du allerede har en forsikring, der dækker billeje. Hvis du vil spare penge på forsikring, kan dette derfor være klogt at tjekke, inden du står ved en biludlejning.

Hvis du er ung eller kun har haft kørekort i kort tid, er det en god idé at undersøge, om der er en minimumsalder for leje af bilen eller særlige krav til kørekortet. Eksempelvis hvor lang tid det har været erhvervet, da du kan risikere ikke at måtte leje bilen, hvis du ikke opfylder kravene for biludlejning.