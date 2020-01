Billig Ejendomsservice betaler sig ikke

Ejendomsservice kan være for billigt, det er der desværre nogle boligforeninger der oplever. Som Boligforening er der naturligvis et budget, som f.eks. på ejendomsservice, det fastlægges fra år til år, hvilket jo ganske rigtigt lægger en rettesnor for hvordan udgiftsniveauet er det indeværende eller det følgende år. Da alle medlemmer af en boligforening også har en interesse i at holde udgifterne ned, er det helt naturligt at man løbende som bestyrelse, tjekker om udgifterne er retvisende. Budgetter er en god rettesnor, men nogle gange er der udgifter i en boligforening som øger omkostningerne for foreningen, og dermed skal der spares på andre områder. Engang imellem rettes opmærksomheden på ejendomsservice aftalen som er i boligforeningen. Som bestyrelse har man typisk en forpligtelse til at indhente tre tilbud på de services man ønsker dækket af en aftale med et ejendomsservice firma.

Hvad en aftale om ejendomsservice bør indeholde

Ejendomsservice kan indeholde følgende services:

Trappevask

Trappevask er desværre nogle steder en nedprioriteret service, men det er vigtigt at vide at en pæn trappe giver et godt indtryk af hele ejendommens stand, det er vigtigt at dem som vasker trapperne, også har forstand på at udføre arbejdet pænt, det ses desværre ofte at sidstnævnte er en mangelvare.

Fejning af fortov og gård

Fejning af fortov og gård, er vigtige opgaver. Kommunen fejer sjældent fortovet for sine borgere En gård der flyder og ikke er fejet gider beboerne ikke opholde sig i. Så det er også her godt at få specificeret at firmaet som man ønsker at lave en aftale med, også får fejning med. Fejning er typisk noget som en gårdmand tager sig af. En gårdmand kan også andre udføre andre opgaver end blot at feje.





Skraldehåndtering

Skraldespande der flyder over, og beholdere som ikke bliver tømt som de skal, er til stor gene hos mange boligforeninger. At sørge for korrekt skraldehåndtering er en opgave som kræver erfaring og viden om hvordan man kommunikere med affaldsservice om opgaven. Det er nødvendigt at vide hvordan man bestille sær afhentninger af f.eks. storskrald, hvordan storskrald sorteres og hvilke krav der er til hvordan det stilles frem til afhentning. Storskrald er noget en viceværtservice kan sørge for, så er man sikret kompetent mand eller kvinde til at klare denne opgave i foreningen.

Varmemester

At være varmemester er jo også en del af opgaven som et ejendomsservice firma kan klare. Men en aftale om ejendomsservice, bør også indeholde tjek af varmecentralen.

Varmecentralen er ”motoren” i enhver boligforening, da dette sted er kilden til brugsvandet og varmen i hele ejendommen. Varmecentralen når ud til alle i boligforeningen, og dermed er det vigtigt at varmecentralen er styret korrekt.

Mange varmemestre har en del års erfaring med varmecentraler, derfor kan de også hurtigt afhjælpe små småproblemer som manglende tryk på radiatorsystemet. Mange mener at en varmecentral passer sig selv, men det er ikke tilfældet de fleste steder. Derfor er det godt at få en varmemester service med i sit tilbud på ejendomsservice.

Håber du kan bruge vores råd til din næste ejendomsservice tilbudsrunde.