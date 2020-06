Bestyrelsesarbejdet har forandret sig

En af grundene til denne udvikling skal sandsynligvis findes i den udvikling, bestyrelsesarbejdet har gennemgået de seneste år. Tidligere har man typisk set bestyrelsen som en kontrollerende instans. Men de senere år har bestyrelsens funktion i høj grad ændret sig fra at være et kontrolorgan til at være en sparringspartner for virksomheden og dens ejere. Det betyder, at flere virksomheder – små som store – kan få gavn af den viden og de ressourcer, en bestyrelse kan bibringe. Og samtidig betyder det, at flere aktive erhvervsfolk kan se værdi i at tilføre forskellige virksomheder deres viden og erfaringer gennem bestyrelsesposter.

Bestyrelsesarbejdet bliver mere og mere udbredt i Danmark. Vi ser både flere og flere små og mellemstore virksomheder, der vælger at få en bestyrelse, og vi ser flere og flere, der vælger at blive bestyrelsesmedlem i en tidligere alder.

Bestyrelsens funktion i kapitalselskaber

Bestyrelsesarbejdet består naturligvis i nogen grad af formelle opgaver, der skal sikre, at virksomheden og bestyrelsen lever op til en række regler og lovkrav. Ifølge Selskabsloven er det kun et lovkrav at have en bestyrelse, hvis der er tale om et aktieselskab, men vælger du som ejer af et anpartsselskab at have en bestyrelse, skal denne leve op til de samme krav og formalia som et aktieselskab.

Tager man afsæt i den mere formelle del af bestyrelsesarbejdet, er bestyrelsens funktion blandt andet at sikre, at økonomien er i orden, kapitalgrundlaget er der, og der generelt er styr på tingene. Men bestyrelsesarbejdet består langt fra kun af formelle opgaver. Det består i høj grad også af strategisk sparring og rådgivning i virksomheden på både lang og kort sigt.

Bestyrelsens specifikke funktion og strategiske fokus vil variere fra virksomhed til virksomhed, afhængigt af, hvad det er for et selskab, og hvilken situation selskabet er i. Den funktion som bestyrelsen og dens medlemmer påtager sig, afhænger af den enkelte virksomheds behov og situation. Hvis der for eksempel er tale om en opstartsvirksomhed, har bestyrelsen én funktion, hvorimod funktionen vil se anderledes ud, hvis der er tale om en vækstvirksomhed eller en kriseramt virksomhed. Derfor kan det være meget forskellige agendaer og erfaringer, der kommer i spil i bestyrelsesarbejdet.