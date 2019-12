Apples nye iPhones kan koste dig og forsikringsselskaberne dyrt

De store tabere

De fleste af os har oplevet at tabe vores smartphone. Har man en forsikring, indleverer man sin smartphone, der hvor man har købt den, betaler en 400-500 kr. i selvrisiko, og så sørger forsikringen for resten. Det kan dog være, at det er ved at slutte nu. Årsagen er, at de nye iPhones glasbagsider ikke kan repareres på samme måde som tidligere, da de er limet ekstremt godt fast. Det betyder i alt sin enkelthed, at hvis bagsiden går i stykker, er man tvunget til at ombytte hele enheden hos Apple leverandøren til et sted mellem 3000 og 6000 kr. Apple tilbyder nemlig ikke reparation af bagsiden. Så uanset om du er forsikret eller ej, er der en taber. Er du ikke forsikret, er du selv nødt til at betale for en helt ny telefon. Er du forsikret, så er det forsikringsselskabet, som du er forsikret gennem, som er den store taber. I hvert fald indtil at det går op for dem, at næsten alle iPhones skal ombyttes til næsten fuld pris, så snart noget så simpelt, som glasbagsiden går i stykker.

Selvom de store tabere på kort sigt er forsikringsselskaberne, kan man forestille sig, at de vil hæve forsikringen eller selvrisikoen, for at dække de ekstra omkostninger, og det ville i sidste ende ramme iPhone-ejerne, som så er nødt til at punge op, når uheldet er ude.