Antal andelsboliger til salg i frit fald

Det samlede antal af udbudte andelsbolig var i starten af året nået sit laveste i 10 år, det viser de seneste tal fra Boliga.dk. Antallet af udbudte andelsboliger i hele Danmark lå den 1. februar i år på lige over 850, mens den i 2017 var på 1.180 andelsboliger, det er et fald på cirka 40 %, på et enkelt år.

Størstedelen af andelsboligerne der står til salg befinder sig i Region Midtjylland, med en gennemsnitlig liggetid på 228 dage, altså næsten 7,5 måned. Det går dog langt hurtigere at få solgt sin andelsbolig i hovedstadsområdet, med en gennemsnitlig liggetid på lige over 100 dage.

Dette er dog blot de tal der er trukket igennem Boligsiden.dk og Boliga.dk, dertil befinder sig et stort antal af andelsboligejere, der vælger at sælge boligen uden om ejendomsmægleren, og forsøger sig med det der kaldes selvsalg. Det vil sige, at man vælger at droppe ejendomsmægleren som mellemmand, der typisk modtager salær på ca 1 % - 6 % af andelsboligens salgspris.