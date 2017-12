Annonce: Sådan er det muligt at spare penge på en rodbehandling

Skaden i tænderne kan som oftest ske på to måder. Den ene kan være en mere langsom og invasiv art. Det er, når et hul i tænderne, opstået på grund af sammenklumpning af bakterier, bliver så stort og dybt, at det når selve tandens nerver. Eller det kan ske, når man slår tanden imod noget hårdt og noget af den brækker af. Her kan der komme så omfattede skader, at nerven faktisk dør. Dette behøver ikke at ske i samme øjeblik uheldet sker – nerven kan faktisk dø endeligt i op til flere år efter episoden. Der er dog noget at gøre ved det, så man kan slippe af med tandpinen .

Rigtig mange danskere vil på et tidspunkt i deres liv opleve, at skulle have foretaget en rodbehandling. Rodbehandlinger er nemlig forholdsvis normale indgreb hos tandlægen, og kan blive nødvendige af flere forskellige årsager. Oftest har disse at gøre med en usundhed i selve tanden, som har bredt sig så langt, at den også har inficeret selve roden. Tændernes rødder er nemlig der, hvor nerverne sidder. Nerverne i tænderne er begravet dybt, og beskyttet af tandens overflade og emalje. Men når disse overflader på den ene eller den anden måde beskadiges, så kan det skabe store problemer.

Hvad kan en rodbehandling gøre

En rodbehandling er altså et indgreb, som har til formål at fikse den udrettede skade på tandens nerve. Man kan selvfølgelig argumentere for, at når tandens nerve først er død, så kan det være lige meget at behandle. En død nerve forsager nemlig ingen smerte, og dette er i og for sig rigtigt nok. Men der kan opstå komplikationer i forbindelse med en død nerve, der kan være ekstremt irriterende og frustrerende. Blandt andet kan det lede til en tandbyld, en tilstand der er både smertefuld, ulækker og svær at komme af med.

Det, som tandlægende kan gøre ved en rodbehandling, er at sørge for, at det ødelagte væv fjernes og at hulrummet fyldes ud. Hvad end ens nerve i tanden er helt død, eller om den er betændt og smertede, så sørger man ved denne procedure for, at den skrabes helt ud af tanden. På den måde undgår man gener med smerte, puds og føleforstyrrelser. Når dette er ordnet fylder man det hulrum, hvor nerven sad, med en neutral masse. Dette betyder nemlig at man kan undgå tandbylder, fordi der ikke er noget sted for bakterierne at samle sig.