Annonce: Invisalign er den nye måde at rette tænder på

Tandlægerne på Østerbro tilbyder en ny form for tandregulering til dine tænder. Det hedder Invisalign, og er noget anderledes fra den måde at rette tænder på, som vi ellers kender. Tandlæge Søren Sehested er meget positiv over den nye måde at rette tænder på, men mener også, at det kræver de rette kandidater. Du kan sikkert huske det fra folkeskolen, hvor en eller flere kammerater rendte rundt med togskinner, og typisk blev de måske også mobbet med det, fordi de så fjollede ud. Men den tid er ovre nu, for nu kan selv voksne mennesker gå med en bøjle af plastik, der retter deres tænder, uden at de behøver bekymre sig om, hvordan de ser ud. Den er nemlig gennemsigtig, men arbejder lige så effektivt.

Smukke tænder i seks trin Undover at invisalign er en skinne i plastik, er der faktisk ikke så stor forskel fra den originale bøjle, som du kender den i stål. Først besøger man tandlægen og tager en lille snak om, hvad man som kunde gerne vil have lavet. Herefter bliver der taget røntgenbilleder og fotografier af tænderne, for at tandlægen kan lave så præcis en behandlingsplan som muligt. Herefter følger, at man som kunde får lavet et 3D-tandaftryk, som bliver til den plastikskinne, man skal gå rundt med. Det tager typisk en 14 dages tid, for at det kan blive helt som det skal være. Derefter får man udleveret sine plastikskinner, som man skal gå med i cirka to uger, for at tænderne og skinnen lige skal finde hinanden. Efter endnu et kontrolbesøg skal du gå med skinnen i en 9-15 måneder, alt efter hvor meget der skal rettes til. Ind mellem det skal du selvfølgelig gå til løbende kontrolbesøg hos din tandlæge, så I kan tjekke, om alt går som det skal.