Annonce: Vi har samlet nogle af de mest populære tendenser nedenfor, for at give et overblik over de mange forskellige muligheder og krav, som digitaliseringen medfører.

Send til din ven. X Artiklen: Annonce: Digitaliseringen medfører nye erhvervstrends Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Annonce: Digitaliseringen medfører nye erhvervstrends

Med digitaliseringen og det øgede forbrug på internettet, føler nye trends indenfor erhvervslivet, som viser sig at være utrolig fordelagtige for dem, der bruger dem.

Vi har samlet nogle af de mest populære tendenser nedenfor, for at give et overblik over de mange forskellige muligheder og krav, som digitaliseringen medfører.

Online lån Med det hyppige brug af internettet er en af de mest populære tendenser blevet at handle online. Men nu er det ikke kun muligt at shoppe online.

I dag kan du nemlig også finansiere erhvervelsen af varer – shopping – ved at benytte online lån. Her er der ingen restriktion på hvad du må låne til – det kan være alt fra lån til indskud i lejligheden til et lån til privat forbrug.

Sammen med de lave krav til lånet, skyldes online låns popularitet, at du ikke skal stille nogen sikkerhed, og at det er hurtigt og nemt at låne – og så kan det gøres præcis når det passer dig hjemme fra din egen stue. Der er mange forskellige udbydere af online lån, og disse udbydere tilbyder blandt andet en beregner, hvor du kan se hvor meget dit lån vil koste dig afhængig af hvor meget du vil låne og hvor høj rente du vil betale.

Herudover kan du også sammenligne forskellige udbydere, og på denne måde danne dig et overblik finde dét lån, der passer bedst til dig. Dette udbydes blandt andet af Tjek-laan.dk, der endda også giver dig mulighed for at sammenligne lån ud fra type.

Business Angel Som følge af digitaliseringen, er der i stigende grad flere og flere, der starter egen virksomhed. Dette kan både være som følge af en god innovativ idé, men også som følge af et behov for hjælp til digital marketing. Uanset hvilken slags virksomhed det er, er der som følge af flere og flere nye startups også kommet en ny beskæftigelse til, nemlig en business angel.

En business angel investerer i startups, og hjælper dem med at skabe fodfæste på markedet ikke kun med kapital, men også ved at dele ud af deres viden, fungere som sparringspartner og hjælpe med at udvide nye virksomheders netværk. Der er mange forskellige former for business angels, og disse er ikke begrænset af landegrænser, idet de kan investere uanset hvor startuppen befinder sig, og rådgive ved hjælp af internettet og de online muligheder for at komme i kontakt, blandt andet ved hjælp af e-mail og Skype.

Et eksempel på en dansk business angel, der opererer fra udlandet er Magnus Kjøller, som lever af at investere i og hjælpe startups, og selv har meget erfaring som iværksætter.