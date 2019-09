Send til din ven. X Artiklen: Alternative aktiviteter til dine børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alternative aktiviteter til dine børn

Hvis du er træt af at dit barn konstant sidder foran en computerskærm, kan det tænkes at de har brug for nogle alternative muligheder for andet at lave. Ofte har børn behov for hjælp til at komme væk fra computeren, da de ofte ender foran den fordi de keder sig. Derfor får du her 2 gode råd til, hvordan du hjælper dit barn med at lave andre aktiviteter.

Find den kreative side frem Børn har godt af at bruge deres fantasi, og de bruger meget krudt på at få hjernen i gang. Ved at være kreative, bliver deres hjerner stimuleret, og de får udfoldet sig. Der er mange muligheder når det kommer til det kreative. De kan male, tegne, lave lerfigurer og meget mere. Hvis de har lidt svært ved at komme i gang, kan det være en god idé at hjælpe dem i gang. På den måde får du også noget mere kvalitetstid med dit barn, i stedet for at barnet sidder for sig selv. Og når de så kommer og viser dig hvad de har lavet, er det vigtigt at virke meget begejstret, da det kan fastholde dem i det kreative hjørne.

Alternativ sport En anden metode hvorpå børnene både kan bruge hjernen og kroppen, så de bliver godt trætte og stimulerede, er sport. Men hvis dit barn ikke er typen som er glad for alt for fysisk sport, er der andre alternativer. Bordtennis er et hit blandt alle børn. Der er bordtennisborde i institutionerne, hvor alle kæmper om at få lov til at spille. Så hvorfor ikke anskaffe sig et bord, så børnene kan spille bordtennis? Hvis der ikke lige er plads indenfor, kan et bord placeres i garagen eller skuret, men der findes også bordtennisborde som er lavet til at stå udenfor.