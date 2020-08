Alt du skal vide om hydraulikpumper

Man hører ofte ordret hydraulik, men det er ikke alle der helt præcist ved, hvad det egentlig betyder. Generelt kan man sige, at du skal bruge hydraulik, når du har brug for at løfte eller flytte noget tungt. Hydraulik spiller også en stor rolle, hvis du har en cylinder der skal sættes i gang, eller når en motor skal dreje. Dermed kan man sige, at hydraulik er en af de vigtigste dele i de fleste maskiner.

Har du brug for en hydraulikpumpe til en maskine? Det kan være en god idé at sætte sig grundigt ind i, hvad hydraulik egentlig er, hvad det bruges til og hvordan det fungerer. Alt dette får du svaret på herunder, så læs med hvis det lyder interessant.

Sådan fungerer hydraulik

Når hydraulik skal have en maskine til at sætte i bevægelse, sker det ved at der opstår et væsketryk, som sætter bevægelse i gang i nogle rør. Trykket bliver dannet ved en hydraulpump som er drevet af en motor. På den måde kan pumpen suge olie til sig fra oliebeholderen i maskinen. Her vil der ske et olietryk på grund af hydraulikpumpen, som gennem forskellige faste rør bliver ledt til styreventilerne og derfra videre til en cylinder eller motor som gør, at maskinen kan løfte eller bevæge sig. Denne metode og hydrauliksystemer gør det muligt at løfte flere hundrede tons. Kapaciteten på disse systemer afhænger af, hvor stor cylinderen er.

De mindste hydrauliksystemer kan løfte mere en ét tons, mens der findes løsninger der kan løfte både 300 og op mod 800 tons eller mere. Det vil altså sige, at blot de mindste systemer med hydraulikpumper kan løfte en almindelig personbil. Det er altså et effektivt og meget brugt system, som man bruger flere steder, end de fleste måske lige er klar over.