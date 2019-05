Send til din ven. X Artiklen: Almindeligt bredbånd vs. mobilt bredbånd – Hvad er bedst? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Almindeligt bredbånd vs. mobilt bredbånd – Hvad er bedst?

Bredbånd er efterhånden en uundværlig del af hverdagen for mange danskere. Vi streamer, surfer og googler på livet løs. Vores bredbåndsforbindelse er derfor blevet yderst vigtig for mange. Der er mange forskellige bredbåndsløsninger. Det kan pludselig gøre det svært at vælge, for hvad er egentlig den bedste løsning?

Det giver vi dig svaret på i denne artikel. Vi kigger på almindeligt bredbånd og mobilt bredbånd og gør dig klogere på, hvad der er bedst. Læs med, og find den bedste bredbåndsløsning til dig.

Forskelligt fra person til person Lad os starte med det kedelige svar. Der er ikke noget entydigt facit på, hvad der er bedst. Man kan ikke som sådan sige, at almindeligt bredbånd er bedre end mobilt bredbånd eller omvendt. Der varierer kort sagt fra husstand til husstand.

Der kan være mange forskellige bredbåndsbehov i den enkelte husstand. Da der sjældent er to husstande, der er ens, vil det også være meget forskelligt, hvilken bredbåndsløsning der passer til dig kontra, hvad der passer til naboen. Vi kan derfor starte med at konkludere, at der som udgangspunkt ikke er noget, der er bedre end det andet. Og dog.

Der vil nemlig altid være en løsning, der er bedre til din husstand frem for en anden løsning. For at finde ud af, hvad der er bedst til dig, er du nødt til at kigge på husstandens behov.

Tag et nærmere kig på dit behov Når du skal finde ud af, om almindeligt bredbånd eller mobilt bredbånd er bedst, skal du kigge på forbruget i husstanden. Hvor meget bredbånd bruger I egentlig? Og hvad bruger I det til. Der er stor forskel på, om du er en husstand kun med dig, eller I er en hel familie i husstanden.

Jo flere, der bruger bredbåndsforbindelsen, jo større krav sætter det typisk til hastigheden. Når vi taler om hastigheden, kan det både være i forhold til download-hastigheden og upload-hastigheden. Inden du skal vælge imellem almindeligt bredbånd eller mobilt bredbånd, skal du overveje, hvilken hastighed der er brug for.

Selvom du kun er dig selv i husstanden, kan det stadig sætte høje krav til hastigheden. Det vil afhænge af, hvad du bruger internettet til. Surfer du lidt på internettet, og streamer du en film eller serie i ny og næ, har du et forholdsvis beskedent behov til hastigheden.

Har du egen virksomhed hjemme i privaten, eller elsker du at game online, kan det sætte helt andre krav til din bredbåndsforbindelse. I det tilfælde skal der typisk en lidt højere hastighed til, for at det går op i en højere enhed.

Det korte af det lange er, at du skal forholde dig til antallet af personer i husstanden, og hvad bredbåndsforbindelsen egentlig skal bruges til. På den måde kan du komme lidt nærmere på, hvad der passer bedst til dit behov.