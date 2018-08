Er dit trægulv efterhånden så grimt, at du ikke kan få det pænt ligegyldigt, hvad du gør? Så kan du overveje at få det slebet. Eller hvis du har et massivt trægulv, der er dækket af maling eller fernis mm. kan det afhøvles og blive så flot som nyt. Når du renoverer det massive gulv fremfor at skifte det, bevarer du husets originale materialer, arkitekturen og historien knyttet til boligen.

Giv nyt liv til et dit gulv

Det er uundgåeligt at gulvbrædder efter mange års brug viser alderstegn. Det kan være at træet begynder at revne, flosse og der vil med tiden samle sig et lag af skidt og sæberester, der gør træet gråt og kedeligt. Det er der dog råd for enten ved at slibe gulvet eller, hvis det er i en slem forfatning, ved at afhøvle det. Det er dog mest brugt at afslibe et gulv. Her fjerner man kun ganske lidt – 0,5 mm til 1 mm – af gulvets overflade. Men når en afslibning ikke er nok, afhøvler man gulvet. Det kan man dog kun gøre, når gulvet er massivt, for her fjernes ca. 4 mm af træets overflade.

Hvornår skal der afhøvles?



Man bliver nødt til at gribe til afhøvling, når et massivt trægulv er skævt, bølger, har niveauforskelle eller, når der er gammel spartelmasse på gulvet. Afhøvling kan også være nødvendigt, hvis gulvet har fået mange dybe hakker og ridser eller, hvis gulvet har været dækket af tæpper i mange år og ikke har været ordentligt vedligeholdt eller for eksempel er dækket af gammel fernis eller maling. Når meget gamle trægulve skal renoveres giver en afhøvling ofte det flotteste resultat. Et gulv fremstår helt jævnt og plant efter en afhøvling og slibes herefter, så det bliver helt glat i overfladen.

Afhøvling er for fagmænd



Hvor man godt selv kan leje en slibemaskine og slibe sit trægulv, er det ikke tilrådeligt at kaste sig ud i en afhøvling på egen hånd. Det kræver lang tids erfaring at afhøvle et gulv uden at skade det. Få derfor altid en fagmand til at stå for afhøvlingen. Der skal også foretages en grundig undersøgelse af gulvet inden det afhøvles. Det er ikke altid en afhøvling er mulig. Hvis gulvet er blevet afhøvlet før, kan plankernes bæreevne forringes i sådan en grad, at de i værste fald kan flække, når de belastes. Man kan også risikere at nå ned til fer og not sammenføjningen, hvilket jo også vil ødelægge gulvet. Læs mere om afhøvling her

Afslibning



Er dit gulv ikke så slemt medtaget, at det skal afhøvles, kan du som sagt vælge at få det slebet og på den måde bringe liv i de gamle planker. Som før skrevet kan man godt selv afslibe sit gulv, hvis – vel at mærke – man har noget håndværksmæssig kunnen. Det kræver et vist håndelag at styre slibemaskinen uden at lave mærker i gulvet. Alternativt kan man selvfølgelig få en professionel gulvmand til at stå for processen, så opnår man i hvert fald et godt resultat.

Læs mere om afslibning her

Klargøring af gulvet



Uanset om et gulv skal slibes eller afhøvles er det vigtigt at gøre det klar, så maskinerne kan køre uhindret hen over gulvfladen. Det vil sige at gammel gulvbelægning eller tæpper skal fjernes. Herefter repareres eventuelle skader på gulvet. Sidst men ikke mindst skal gamle klammer, søm og stifter fjernes, så de ikke stikker op over gulvets overflade og ødelægger slibepapiret i slibemaskinen eller skader gulvhøvlen. Dukker der sømhoveder op under afslibning eller afhøvling skal de dykkes med hammer og nagel. Det er også vigtigt at fjerne alle møbler mm. fra rummet, hvor der skal arbejdes. Både afslibning og afhøvling støver rigtig meget, og det er anbefalelsesværdigt at dække alle døre af med plastik for at undgå at støvet spreder sig til resten af boligen.

