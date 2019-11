Send til din ven. X Artiklen: Aarhus byder velkommen med stadig flere restauranter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aarhus byder velkommen med stadig flere restauranter

Aarhus er Danmarks andenstørste by, og alligevel er det ofte København, der nævnes først, når vi taler om den danske madscene. Det er en skam, for i Aarhus finder du også et hav af oplevelser. Om du er til kunst, shopping, historie eller madoplevelser, så finder du dem i Aarhus. Faktisk har Aarhus flere gange overhalet den danske hovedstad som en af de dejligste byer i Europa. Det er ikke for ingenting, at den kaldes for Smilets By. Er du på besøg i byen, og søger du en god restaurant midt i Århus, så behøver du ikke lede længe, for de ligger på hvert et hjørne. Uanset om du er til store og saftige burgere fra The Burger Shack, eller er på udkig efter gourmet hos OliNico, så finder du det i Aarhus midtby.

Aarhus får international anerkendelse I 2017 kunne Aarhus kalde sig for europæisk kulturhovedstad, og det tiltrak rigtig mange turister og rejsende fra hele verden, som ville besøge Danmarks andenstørste by. I dag er det efterhånden ved at være længe siden, at denne titel måtte gives videre, men roserne og den internationale omtale er ikke stoppet for. I 2017 skrev New York Times om Aarhus og kaldte byen for den fedeste by i Europa. Senest har det amerikanske rejsemagasin Condé Nast Traveler kommet med endnu en god reklame for Aarhus. De har nemlig anbefalet byen som en af de ti bedste byer i Europa at rejse til alene. Aarhus nævnes sammen med byer som Amsterdam og Budapest.

Det er oplevelser såsom ARoS, den smukke kyst og den kulinariske scene, som gør Aarhus til en by, der er et besøg værd.

Flere turister har betydet flere spændende madsteder Det er blevet en international trend at besøge ”second cities”, og det samt den internationale omtale er kommet Aarhus til gode. Men med flere turister er der også pludselig plads til at udvide den kulinariske scene i byen. Det har blandt andet resulteret i, at der er åbnet endnu flere spændende restauranter i Aarhus. Inden for de seneste år er der åbnet flere populære burgerbarer. Aarhus Streetfood har oplevet et boom i antallet af boder. Restaurantkæden Madklubben har åbnet to steder, og leveringsvirksomheden Wolt har indtaget byen. Det boomer med muligheder for at få lige den mad, du vil.