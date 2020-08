5 inspirerende gør-det-selv projekter til hjemmet

Hvordan får du skabt den bolig, du går og drømmer om? Det kan du gøre ved at gå i gang med DIY-projekter, hvor du kan få små løsninger til at gøre den store forskel. Vi hjælper dig godt på vej med fem forskellige gør-det-selv projekter til boligen, så du nemt kan komme i gang med at opgradere på den nemme måde.

Optimering af opbevaring

Langt de fleste, der bor i en lejlighed, har oplevet den store tendens til pladsmangel. Dette kan især dreje sig om skabsplads, som er blevet sparet væk til fordel for noget andet. Heldigvis kan du nemt optimere på opbevaringen derhjemme ved eksempelvis at lave en knagerække som en hængende bøjlestang.

Projektet er meget simpelt, og du kan anvende et væld af materialer. Montér snor, wire eller noget tredje i begge ender og hæng den op i loftet, hvorefter du kan anvende bøjler eller kroge til ophæng.





Lav en unik billedvæg

At personliggøre sin bolig kan være lettere sagt end gjort. Er du i evig kamp med de hvide vægge, er der godt nyt til dig. Du kan nemlig give dig i kast med at lave en helt særlig billedvæg. Her gælder det om at gå på jagt efter smukke plakater og billeder, som du har lyst til at se på hver dag. Her kan du eksempelvis tage et kig hos Viola Brun og lade dig inspirere af det smukke univers.

Byg et nyt spisebord

I de senere år er projekter med spiseborde blevet et hit herhjemme, og du kan nemt lege med. Her har du mulighed for at bygge alt fra det klassiske plankebord til sildebensparket eller et klinkebord. Du har som udgangspunkt kun brug for materialer, skruer og fire ben.

Plankebordet skal ofte holdes sammen af to understøttere, der sættes på tværs af de anvendte planker. Herefter kan du skrue ben fast til støttebrædderne og på den måde nemt og hurtigt lave et smukt bord. Her kan det være en god idé at overfladebehandle træet efterfølgende.

Mal køkkenlågerne

Er du klar på et lidt mere omfattende projekt, kan du give dig i kast med en mindre renovering af dit køkken. Det kan nemlig godt betale sig at prøve malerkunsten af i køkkenet ved at male sine køkkenlåger. Du kan ligeledes vælge at skifte greb og på den måde få et køkken, der fremstår nyt og indbydende.

Når du maler dine køkkenlåger, skal du sørge for at slibe overfladen grundigt. Køkkenlåger er ofte blevet behandlet med lak eller olie, og dette skal væk, før du maler.

Byg nyt og godt

Foruden at bygge dit eget spisebord, kan du også overveje muligheden for at bygge noget andet. Her er der et væld af muligheder, hvoraf du blandt andet finder sengeborde, opbevaringsstiger eller bænke. Her kan internettet hjælpe dig godt på vej, idet du finder et væld af forskellige guides og opskrifter på, hvordan du kommer fra A til B. Disse projekter kan være en smule tidskrævende grundet eksempelvis overfladebehandling, men til gengæld kan de også være de mest spændende af slagsen.