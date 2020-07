Send til din ven. X Artiklen: 5 indendørs aktiviteter til en regnfuld sommerdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

5 indendørs aktiviteter til en regnfuld sommerdag

Hvad giver du dig til, når sommerdagene står på regn og kedeligt vejr? Her får du 5 tips til forskellige indendørs aktiviteter, som du kan lave om sommeren.

Det er endelig blevet sommer, og nu kan vi se frem til masser af solskinsdage med lækkert vejr og høje temperaturer. Sådan da. Den danske sommer kan være lunefuld, og selv om solen skinner fra en skyfri himmel den ene dag, kan solens stråler hurtigt blive afløst af regnstråler. Og hvad skal du så stille op, hvis du havde planlagt en masse aktiviteter i det fri? Her får du 5 forslag til indendørs aktiviteter, som du kan hygge dig med, når det regner om sommeren.

Læs en god bog Hvis sommerferien byder på masser af regnvejrsdage, er det en oplagt mulighed til at finde en bog frem fra bogreolen. Det er bare ekstra hyggeligt at sidde inde bag ruderne med næsen begravet dybt i en spændende bog, mens regnen siler ned udenfor. Og er bogreolen tom, er der rig mulighed for at låne masser af spændende litteratur på landets biblioteker.

Se en serie Er du typen, der elsker en god historie, men ikke har lyst til at læse? Så kan du passende overveje at finde en god serie på Netflix, HBO eller en af de mange andre streamingtjenester på nettet . Udvalget af serier er efterhånden enormt, og flere af streamingtjenesterne producerer rigtigt gode serier på egen hånd. Uanset om du er til krimi, drama, eventyr eller noget helt fjerde, er der helt sikkert adskillige serier at vælge imellem. Og foretrækker du en film fremfor en serie, er det selvfølgelig også en mulighed.

Besøg indendørs forlystelser Bare fordi det regner, behøver du ikke at spærre dig inde derhjemme. Der er landet over et rigt udvalg af indendørs aktiviteter og forlystelser, som du kan prøve uden, at du bliver gennemblødt. Det kan f.eks. være, at du er fristet af et besøg på et af landets mange museer? Eller vil du hellere have pulsen op? I så fald kan du overveje at besøge en af de nye padelbaner rundt omkring i landet. Padel er en blanding af tennis og squash, og sporten er for alvor blevet populær blandt danskerne i 2020.

Spil et spil Når det regner udenfor, er det altid en sikker vinder at finde et spil frem, og også her synes mulighederne nærmest uudtømmelige. Du kan både vælge den gammeldags og traditionelle variant med et bræt- eller kortspil, eller i stedet vælge at tage et spil på konsol eller computer. Derudover findes der også masser af spil online, og her kan du vælge mellem alt fra gratis spil til casinospil såsom Leovegas blackjack . Uanset om du vælger online eller offline spil, kan en regnvejrsdag hurtigt få ben at gå på, når først spillet er i gang.