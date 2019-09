Send til din ven. X Artiklen: 5 haveprojekter, du kan kaste dig ud i Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

5 haveprojekter, du kan kaste dig ud i

Er du typen, der elsker at rende rundt i haven og tage fat i nye projekter hele tiden? Din have vil blive ved med at gro, og den vil hele tiden forandre sig, og derfor er der nærmest altid noget at begynde på. Savner du alligevel nogle idéer til nye projekter, kommer her en række.

Byg et skur Hvis ikke du allerede har et skur i haven, vil du få stor glæde af et, fordi det kan bruges til så mange forskellige ting. Der er meget, du kan opbevare derinde, så det ikke bliver slidt af vejret. Derfor kan du f.eks. bevæge dig ud i at bygge et skur fra bunden, eller du kan købe et og sætte det op.

Nyt stenmel i dine fliser Hvis din terrasse er begyndt at hænge lidt med ørerne, kan det f.eks. hjælpe, hvis den får nyt stenmel mellem fliserne. Det kan godt give den et helt nyt look. Specielt hvis du i samme omgang fjerner ukrudt og vasker terrassen. Stenmel bestilles online.

Nye krukker terrassen Er du til et lidt mere kreativt projekt, kan du tage på en shoppetur, hvor du handler nye krukker ind, der kan pynte med blomster i på terrassen. Specielt hvis du samtidig har givet din terrasse en kærlig hånd, vil de pynte rigtig fint.

Klip hæk Noget der nogle gange bare skal gøres, men som ikke altid er fedt at gøre, det er at klippe hæk. Hvis du mangler noget at lave, og din hæk samtidig trænger til at blive klippet, kan du springe ud i at gøre det.