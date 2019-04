Send til din ven. X Artiklen: 5 gode råd til detailbutikker som endnu ikke har en webshop Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

5 gode råd til detailbutikker som endnu ikke har en webshop

Internethandlen tordner frem i Danmark, derfor kommer her 5 gode råd til dig som butiksejer, der endnu ikke er online med din forretning. Det er ved at være sidste udkald, men …

1: Du kan nå det endnu FDIH har en prognose som forudsiger, at 50% af alt dansk detailhandel i 2020 vil foregå online. Er din butik ikke online, så går du potentielt glip af rigtigt meget salg. En webshop hjælper med til at gøre din forretning landsdækkende hvis du i dag ligger i et område som alle ikke lige kommer forbi. Altså er online salg en stor mulighed for vækst også for forretninger om ikke ligger på strøget i København men som fx sælger Plus Size tøj fra Soyaconcept eller et Malene Birger tørklæde fra en fysisk butik i provinsen.

2: Afsæt ressourcer til at være online At have en webshop med alle dine varer er langt fra det samme som at have en forretning online. Salget kommer ikke af sig selv og du skal prioritere, at arbejdet med at drive en online forretning tager tid - på samme måde som det tager tid at drive en fysisk butik. Bruger du ikke tid på at lægge varer online og skrive nogle gode produkttekster og matche det med nogle gode produktbilleder, så er der sikkert heller ingen som køber noget.

3: Afsæt budget til at blive synlig og få besøgende på webshoppen Alt efter din målgruppe, så skal du bruge tid og penge på at gøre dig synlig over for dine potentielle kunder. Det er ikke gratis at få trafik fra Google og Facebook er for længst blevet en Pay-to-Play kanal - på lige fod med alle andre Sociale medier. Ord som Søgemaskineoptimering, Google Ads markedsføring eller Facebook annoncering bliver hurtigt en del af din hverdag og er du ikke teknisk anlagt eller har det bare ikke din interesse, så bør du nok alliere dig med en ekspert inden for Digital markedsføring.

4: Sæt mål og sporing op på webshoppen Uden at have sat mål er det svært at vide om det går godt med at drive en webshop. Netop i en webshop er det muligt at måle og spore utroligt meget i forhold til hvordan dine kunder og potentielle kunder benytter webshoppen. Dit budget skal selvfølgelig bruges der hvor du får det bedste udbytte. Om du så tilbyder Online Clairvoyance eller Tømrer nye vinduer, så skal du måle på din markedsføring og effekten på webshoppen.