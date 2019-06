Send til din ven. X Artiklen: 5 essentielle ting til sommerens vandretur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

5 essentielle ting til sommerens vandretur

Sommeren er over os, og for nogen betyder det solskinsrejser syd på. For andre betyder det vandreturer i skoven hvad end det er i de danske skove eller en længere tur nord eller syd på. Det kan være en fantastisk måde at komme tilbage på jorden, hvis man i hverdagen har meget mellem hænderne. Det er derfor vigtigt at forberede sådan en tur, så man ikke går hen og skaber unødvendige hovedpiner for selv ude på selve turen. Derfor har vi listet 5 af de vigtigste ting, som du skal have styr på inden turen igangsættes.

GPS Der er ingen tvivl om, at skal du ud på de længere ture, så er det vigtigt at kunne finde vej. Førhen var det et fysisk kort man benyttede sig af. Heldigvis har vi teknologien med os i dag, og at finde vej er ikke længere et problem. Vi har alle sammen GPS i vores smartphones, men det er ikke sikkert at du har internetforbindelse langt ude i skoven. Derfor kan det være en ide at investere i et GPS-ur. Garmin har et stort udvalg af aktivitetsure med indbygget GPS. Deres Fenix serie er netop udviklet til hiking, og har samtidig en masse andre smarte egenskaber som f.eks. pulsmåling, højdemål, skridt/km mål og meget mere. Og så har uret i øvrigt også en ’emergency’ funktion i så fald at (7-9-13) uheldet skulle være ude.

Vandrerygsæk En anden ting der også er meget væsentlig når du forbereder til vandreturen, er den rigtige . Det kan hurtigt blive ulideligt at gå rundt med en taske der er ubehagelig at have på ryggen. Samtidig er det også vigtigt at have plads til det essentielle, og have muligt for at pakke det solidt og beskyttet. Den rigtige vandrerygsæk er ikke for stor, men den må heller ikke være for lille. Generelt kan det være en omkostning man finder unødvendig hvis man er ny til at vandring, men der hersker ingen tvivl om, at pengene er fantastisk givet ud.

Gode vandresko Vabler… uha, der findes snart ikke et større skrækscenarie på en vandretur. Derfor er det også vigtigt at vælge et par støvler/vandresko som passer dig, og er af god kvalitet. Da vi alle sammen har forskellige fødder findes der ikke noget svar på, hvilke sko der er perfekte for dig. Det vigtigste er at komme ud i en fysisk butik og prøve skoene af. På den måde sikre du, at du får valgt det rigtige par.

Sokker Når nu vi er ved emnet sko og vabler, så er det så sandeligt også essentielt at vælge de rigtige sokker. For det første kan det gå hen og blive rigtigt varmt for dine fødder, hvis du vælger et par tykke uldsokker, men det kan samtidig også medvirke til ubekvemhed og vabler. Det kan være en fordel at vælge sokker hvor hælen og tæerne har ekstra foring. Det er igen et punkt hvor du bliver nødt til at føle dig frem, og derefter vælge det bedste par for dig.